08:11 21.07.2022 (обновлено: 08:18 21.07.2022)
Володин назвал цели Байдена на Украине
Володин: Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине.
"Через три с половиной месяца в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Президенту Байдену крайне важно сохранить в нем большинство своих сторонников. В противном случае ему может быть объявлен импичмент. И он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах, что планирует ... Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Украина в этих выборах играет важную роль. По его словам, ещё вице-президентом Байден был участником политической жизни Украины и сторонником Майдана.
Володин подчеркнул, что став президентом, Байден "стал идеологом ведения войны до последнего украинца", и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе.
"В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьёт рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.