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Володин назвал цели Байдена на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
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Володин назвал цели Байдена на Украине
Володин назвал цели Байдена на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Володин назвал цели Байдена на Украине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:11
2022-07-21T08:18
в мире
сша
украина
донбасс
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине.Он добавил, что Украина в этих выборах играет важную роль. По его словам, ещё вице-президентом Байден был участником политической жизни Украины и сторонником Майдана.Володин подчеркнул, что став президентом, Байден "стал идеологом ведения войны до последнего украинца", и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе."В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьёт рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.
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в мире, сша, украина, донбасс, евросоюз, джо байден
08:11 21.07.2022 (обновлено: 08:18 21.07.2022)
 
Володин назвал цели Байдена на Украине

Володин: Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине.
"Через три с половиной месяца в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Президенту Байдену крайне важно сохранить в нем большинство своих сторонников. В противном случае ему может быть объявлен импичмент. И он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах, что планирует ... Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что Украина в этих выборах играет важную роль. По его словам, ещё вице-президентом Байден был участником политической жизни Украины и сторонником Майдана.
Володин подчеркнул, что став президентом, Байден "стал идеологом ведения войны до последнего украинца", и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе.
"В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьёт рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.
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