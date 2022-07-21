https://ria.ru/20220721/ukraina-1803933405.html

Володин назвал цели Байдена на Украине

Володин назвал цели Байдена на Украине - РИА Новости, 21.07.2022

Володин назвал цели Байдена на Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:11

2022-07-21T08:11

2022-07-21T08:18

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине.Он добавил, что Украина в этих выборах играет важную роль. По его словам, ещё вице-президентом Байден был участником политической жизни Украины и сторонником Майдана.Володин подчеркнул, что став президентом, Байден "стал идеологом ведения войны до последнего украинца", и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе."В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьёт рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

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в мире, сша, украина, донбасс, евросоюз, джо байден