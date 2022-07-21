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Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220721/trassa-1804045703.html
Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года
Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022
Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года
Первую очередь третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери) планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:18
2022-07-21T15:18
тверская область
тверская область
игорь руденя
тверь
санкт-петербург
общество
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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первую очередь третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери) планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании по вопросам строительства трассы.Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", он позволит напрямую без пересечений с другими трассами в одном уровне соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов. Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 метров и мостом через Тверцу в 200 метров, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысячи автомобилей в сутки.Строительство Северного обхода Твери началось чуть больше месяца назад. На работах на объекте задействованы около 470 дорожников и 190 единиц техники. Начаты монтажные работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района Тверской области.Особое внимание губернатор уделил обеспечению шумозащиты населённых пунктов вблизи которых будет проходить трасса.
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тверская область, игорь руденя, тверь, санкт-петербург, общество
15:18 21.07.2022
 

Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБарьерное ограждение на строительстве трассы М-11
Барьерное ограждение на строительстве трассы М-11 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Барьерное ограждение на строительстве трассы М-11. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первую очередь третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери) планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании по вопросам строительства трассы.
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПервую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года
Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года
Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", он позволит напрямую без пересечений с другими трассами в одном уровне соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов. Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 метров и мостом через Тверцу в 200 метров, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысячи автомобилей в сутки.
"Очень важный проект, который реализуется на территории нашего региона. Это 62 километра новой трассы, которая соединит воедино одну из главных скоростных артерий страны. Планируется в четвёртом квартале 2023 года открыть первую очередь этого этапа", - сказал глава региона на выездном совещании по вопросам строительства трассы.
Строительство Северного обхода Твери началось чуть больше месяца назад. На работах на объекте задействованы около 470 дорожников и 190 единиц техники. Начаты монтажные работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района Тверской области.
Особое внимание губернатор уделил обеспечению шумозащиты населённых пунктов вблизи которых будет проходить трасса.
Автодорога Р-132 Золотое кольцо – Щеколдино, отремонтированная по нацпроекту Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:34Тверская область
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяТверьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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