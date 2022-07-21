https://ria.ru/20220721/trassa-1804045703.html

Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года

Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022

Первую очередь Северного обхода Твери откроют в конце 2023 года

Первую очередь третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери) планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:18

2022-07-21T15:18

2022-07-21T15:18

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

санкт-петербург

общество

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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первую очередь третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери) планируется открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании по вопросам строительства трассы.Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", он позволит напрямую без пересечений с другими трассами в одном уровне соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов. Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 метров и мостом через Тверцу в 200 метров, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысячи автомобилей в сутки.Строительство Северного обхода Твери началось чуть больше месяца назад. На работах на объекте задействованы около 470 дорожников и 190 единиц техники. Начаты монтажные работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района Тверской области.Особое внимание губернатор уделил обеспечению шумозащиты населённых пунктов вблизи которых будет проходить трасса.

https://ria.ru/20220718/doroga-1803177663.html

тверская область

тверь

санкт-петербург

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь, санкт-петербург, общество