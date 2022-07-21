https://ria.ru/20220721/tayvan-1803918057.html
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем - РИА Новости, 21.07.2022
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:29
2022-07-21T01:29
2022-07-21T02:22
в мире
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тайвань
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем."Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают", - заявил Бернс на Аспенском форуме по безопасности.Он подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. По оценке Бернса, силовая попытка установить контроль над островом может произойти в течение нынешнего десятилетия.
https://ria.ru/20220721/pelosi-1803917808.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша
01:29 21.07.2022 (обновлено: 02:22 21.07.2022)
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем
Директор ЦРУ Бернс заявил, что КНР использует силу для установления контроля над Тайванем