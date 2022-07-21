https://ria.ru/20220721/tayvan-1803918057.html

Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем

Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем - РИА Новости, 21.07.2022

Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:29

2022-07-21T01:29

2022-07-21T02:22

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем."Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают", - заявил Бернс на Аспенском форуме по безопасности.Он подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. По оценке Бернса, силовая попытка установить контроль над островом может произойти в течение нынешнего десятилетия.

https://ria.ru/20220721/pelosi-1803917808.html

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Максим Горбачев

в мире, китай, тайвань, сша