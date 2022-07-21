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Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем - РИА Новости, 21.07.2022
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Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем - РИА Новости, 21.07.2022
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:29
2022-07-21T02:22
в мире
китай
тайвань
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем."Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают", - заявил Бернс на Аспенском форуме по безопасности.Он подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. По оценке Бернса, силовая попытка установить контроль над островом может произойти в течение нынешнего десятилетия.
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в мире, китай, тайвань, сша
01:29 21.07.2022 (обновлено: 02:22 21.07.2022)
 
Директор ЦРУ заявил, что КНР решится на установление контроля над Тайванем

Директор ЦРУ Бернс заявил, что КНР использует силу для установления контроля над Тайванем

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем.
"Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают", - заявил Бернс на Аспенском форуме по безопасности.
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Он подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а китайский лидер Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. По оценке Бернса, силовая попытка установить контроль над островом может произойти в течение нынешнего десятилетия.
 
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