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Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос - РИА Новости, 21.07.2022
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Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос
Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос - РИА Новости, 21.07.2022
Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос
Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:39
2022-07-21T23:40
александр лукашевич
сергей шойгу
антониу гутерреш
россия
турция
оон
магатэ
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а администрация президента Турции сообщила, что в пятницу в Стамбуле планируется подписать документ по "зерновому вопросу".Ход операцииПо данным Минобороны РФ, российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру службы безопасности Украины в городе Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Как отмечает военное ведомство, на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.Также стало известно, что российские саперы обезвредили более 100 взрывных устройств на сельхозполях Запорожской области, заминированных украинскими войсками.Как заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.В этот же день в МИД РФ заявили, что Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Диверсионная группаРоссийские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги, об этом сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств.В течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько тайников с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Один из таких пунктов обстрела был найден в четверг.Зерновой вопросДокумент по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр лукашевич, сергей шойгу, антониу гутерреш, россия, турция, оон, магатэ, украина
23:39 21.07.2022 (обновлено: 23:40 21.07.2022)
 
Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос

Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а администрация президента Турции сообщила, что в пятницу в Стамбуле планируется подписать документ по "зерновому вопросу".

Ход операции

По данным Минобороны РФ, российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру службы безопасности Украины в городе Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Как отмечает военное ведомство, на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.
Также стало известно, что российские саперы обезвредили более 100 взрывных устройств на сельхозполях Запорожской области, заминированных украинскими войсками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.
В этот же день в МИД РФ заявили, что Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.

Диверсионная группа

Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги, об этом сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств.
В течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько тайников с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Один из таких пунктов обстрела был найден в четверг.

Зерновой вопрос

Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 22:25
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
 
Александр ЛукашевичСергей ШойгуАнтониу ГутеррешРоссияТурцияООНМАГАТЭУкраина
 
 
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