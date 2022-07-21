23:39 21.07.2022 (обновлено: 23:40 21.07.2022)
Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос
Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсонской области
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а администрация президента Турции сообщила, что в пятницу в Стамбуле планируется подписать документ по "зерновому вопросу".
Ход операции
По данным Минобороны РФ, российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру службы безопасности Украины в городе Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Как отмечает военное ведомство, на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.
Также стало известно, что российские саперы обезвредили более 100 взрывных устройств на сельхозполях Запорожской области, заминированных украинскими войсками.
Как заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.
В этот же день в МИД РФ заявили, что Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Диверсионная группа
Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги, об этом сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств.
В течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько тайников с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Один из таких пунктов обстрела был найден в четверг.
Зерновой вопрос
Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.