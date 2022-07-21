https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804159028.html

Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос

Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос - РИА Новости, 21.07.2022

Спецоперация, 21 июля: диверсионная группа в Херсоне и зерновой вопрос

Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:39

2022-07-21T23:39

2022-07-21T23:40

александр лукашевич

сергей шойгу

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оон

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области, которую курировала служба безопасности Украины из Одессы, а администрация президента Турции сообщила, что в пятницу в Стамбуле планируется подписать документ по "зерновому вопросу".Ход операцииПо данным Минобороны РФ, российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру службы безопасности Украины в городе Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Как отмечает военное ведомство, на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.Также стало известно, что российские саперы обезвредили более 100 взрывных устройств на сельхозполях Запорожской области, заминированных украинскими войсками.Как заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.В этот же день в МИД РФ заявили, что Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Диверсионная группаРоссийские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги, об этом сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств.В течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько тайников с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Один из таких пунктов обстрела был найден в четверг.Зерновой вопросДокумент по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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