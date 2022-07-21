https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804008120.html
Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине
Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм в ходе операции на Украине, сообщило оборонное... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:46
2022-07-21T13:46
2022-07-21T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
ян новиков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм в ходе операции на Украине, сообщило оборонное ведомство."Указом президента звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак", —отмечается в релизе.Кроме того, "Золотой звезды" удостоился генеральный директор концерна "Алмаз — Антей" Ян Новиков с формулировкой "за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220712/geroy-1801887587.html
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7 495 645-6601
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"Продолжайте писать историю страны!": Шойгу наградил военных медалями Героя России
Шойгу вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации. Кроме того, "Золотой звездой" награжден гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, сообщает Минобороны.
2022-07-21T13:46
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РИА Новости
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безопасность, украина, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", ян новиков
13:46 21.07.2022 (обновлено: 15:30 21.07.2022)
Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине
Министр обороны Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине