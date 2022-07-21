https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html

Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"

Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута" - РИА Новости, 21.07.2022

Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"

Ликвидация еврейского агентства "Сохнут" может ускорить отъезд евреев из России, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:40

2022-07-21T18:40

2022-07-21T21:10

россия

израиль

министерство юстиции рф (минюст россии)

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общество

юрий каннер

религия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ликвидация еврейского агентства "Сохнут" может ускорить отъезд евреев из России, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.Ранее в Басманном суде Москвы РИА Новости сообщили, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут"."Я считаю, что это серьезное непонимание роли "Сохнута". Практически нет такой страны в мире, где живут евреи и где при этом не работал бы "Сохнут" (исключение - Иран, где есть община и нет представительства "Сохнута"). На отъезде это может сказаться только таким образом, что ускорит отъезд евреев из России, потому что это явно недружественное проявление в отношении государства Израиль и еврейской общины", - сказал Каннер РИА Новости.От отметил, что, с технической точки зрения, "ликвидация организации не повлияет на репатриацию"."Сохнут" просто делает отъезд людей чуть цивилизованнее. Пока самолеты летают, границы в России свободны для пересечения, репатриации ничего не помешает. Без поддержки "Сохнута" люди будут делать это самостоятельно. На деятельности раввинатов это никак не скажется, потому что "Сохнут" никак не связан с раввинатами", - пояснил он.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html

https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, израиль, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире, общество, юрий каннер