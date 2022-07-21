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Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута" - РИА Новости, 21.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута" - РИА Новости, 21.07.2022
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"
Ликвидация еврейского агентства "Сохнут" может ускорить отъезд евреев из России, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:40
2022-07-21T21:10
россия
израиль
министерство юстиции рф (минюст россии)
в мире
общество
юрий каннер
религия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ликвидация еврейского агентства "Сохнут" может ускорить отъезд евреев из России, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.Ранее в Басманном суде Москвы РИА Новости сообщили, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут"."Я считаю, что это серьезное непонимание роли "Сохнута". Практически нет такой страны в мире, где живут евреи и где при этом не работал бы "Сохнут" (исключение - Иран, где есть община и нет представительства "Сохнута"). На отъезде это может сказаться только таким образом, что ускорит отъезд евреев из России, потому что это явно недружественное проявление в отношении государства Израиль и еврейской общины", - сказал Каннер РИА Новости.От отметил, что, с технической точки зрения, "ликвидация организации не повлияет на репатриацию"."Сохнут" просто делает отъезд людей чуть цивилизованнее. Пока самолеты летают, границы в России свободны для пересечения, репатриации ничего не помешает. Без поддержки "Сохнута" люди будут делать это самостоятельно. На деятельности раввинатов это никак не скажется, потому что "Сохнут" никак не связан с раввинатами", - пояснил он.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html
https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html
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россия, израиль, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире, общество, юрий каннер
18:40 21.07.2022 (обновлено: 21:10 21.07.2022)
 
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"

Глава РЕК Каннер заявил, что ликвидация "Сохнута" может ускорить отъезд евреев из России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ликвидация еврейского агентства "Сохнут" может ускорить отъезд евреев из России, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Ранее в Басманном суде Москвы РИА Новости сообщили, что Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут".
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В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России
"Я считаю, что это серьезное непонимание роли "Сохнута". Практически нет такой страны в мире, где живут евреи и где при этом не работал бы "Сохнут" (исключение - Иран, где есть община и нет представительства "Сохнута"). На отъезде это может сказаться только таким образом, что ускорит отъезд евреев из России, потому что это явно недружественное проявление в отношении государства Израиль и еврейской общины", - сказал Каннер РИА Новости.
От отметил, что, с технической точки зрения, "ликвидация организации не повлияет на репатриацию".
"Сохнут" просто делает отъезд людей чуть цивилизованнее. Пока самолеты летают, границы в России свободны для пересечения, репатриации ничего не помешает. Без поддержки "Сохнута" люди будут делать это самостоятельно. На деятельности раввинатов это никак не скажется, потому что "Сохнут" никак не связан с раввинатами", - пояснил он.
Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
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РелигияРоссияИзраильМинистерство юстиции РФ (Минюст России)В миреОбществоЮрий Каннер
 
 
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