https://ria.ru/20220721/retsidivist-1804098208.html

В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста

В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста - РИА Новости, 21.07.2022

В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста

В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:41

2022-07-21T17:41

2022-07-21T17:41

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей, мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.В ночь на 21 июля в полицию Курортного района поступила информация, что в поселке Солнечное, в частном доме, пьяный ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с ножом бросается на свою супругу, в доме находятся пятеро детей в возрасте от 1 до 11 лет, с которыми она заперлась в комнате. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции."Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских. Не остановил его и предупредительный выстрел одного из них. Нападавший получил ранение груди", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД.Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Во время реанимационных действий, мужчина от полученного ранения скончался на месте.Отмечается, что табельное оружие на поражение было применено сотрудником в связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом "О полиции".

https://ria.ru/20220221/strelba-1773980414.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург