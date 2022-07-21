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В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста - РИА Новости, 21.07.2022
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В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста
В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста - РИА Новости, 21.07.2022
В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста
В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:41
2022-07-21T17:41
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей, мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.В ночь на 21 июля в полицию Курортного района поступила информация, что в поселке Солнечное, в частном доме, пьяный ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с ножом бросается на свою супругу, в доме находятся пятеро детей в возрасте от 1 до 11 лет, с которыми она заперлась в комнате. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции."Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских. Не остановил его и предупредительный выстрел одного из них. Нападавший получил ранение груди", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД.Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Во время реанимационных действий, мужчина от полученного ранения скончался на месте.Отмечается, что табельное оружие на поражение было применено сотрудником в связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом "О полиции".
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происшествия, санкт-петербург
17:41 21.07.2022
 
В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста

В Петербурге полицейские застрелили при задержании вооруженного ножом рецидивиста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей, мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В ночь на 21 июля в полицию Курортного района поступила информация, что в поселке Солнечное, в частном доме, пьяный ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с ножом бросается на свою супругу, в доме находятся пятеро детей в возрасте от 1 до 11 лет, с которыми она заперлась в комнате. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.
"Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских. Не остановил его и предупредительный выстрел одного из них. Нападавший получил ранение груди", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД.
Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Во время реанимационных действий, мужчина от полученного ранения скончался на месте.
Отмечается, что табельное оружие на поражение было применено сотрудником в связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом "О полиции".
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