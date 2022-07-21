https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803989728.html
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе - РИА Новости, 21.07.2022
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:11
2022-07-21T15:11
2022-07-21T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.Он отметил, что регионы Арктики и Дальнего Востока не готовы к приему большого числа туристов. Быстро построить необходимое количество турбаз, отелей не получится, чтобы ответить на взрывной спрос, к которому привели последствия пандемии и закрытие ряда традиционных маршрутов в международном авиасообщении.Чиновник сообщил, что министерство планирует предоставлять льготы инвесторам. В частности, специалисты обсуждают возможность отмены НДС для турпроектов и расширение линейки программ, которым можно предоставить субсидии.Министр добавил, что поддержку планируется оказывать туристическим проектам всех форматов, от самых маленьких до больших, чтобы Дальний Восток становился более доступным для путешественников и местных жителей.
https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе
Глава Минвостокразвития рассказал об обсуждении налоговых льгот для турпроектов в регионе
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.
Он отметил, что регионы Арктики и Дальнего Востока не готовы к приему большого числа туристов. Быстро построить необходимое количество турбаз, отелей не получится, чтобы ответить на взрывной спрос, к которому привели последствия пандемии и закрытие ряда традиционных маршрутов в международном авиасообщении.
Чиновник сообщил, что министерство планирует предоставлять льготы инвесторам. В частности, специалисты обсуждают возможность отмены НДС для турпроектов и расширение линейки программ, которым можно предоставить субсидии.
Министр добавил, что поддержку планируется оказывать туристическим проектам всех форматов, от самых маленьких до больших, чтобы Дальний Восток становился более доступным для путешественников и местных жителей.