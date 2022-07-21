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Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803989728.html
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе - РИА Новости, 21.07.2022
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:11
2022-07-21T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.Он отметил, что регионы Арктики и Дальнего Востока не готовы к приему большого числа туристов. Быстро построить необходимое количество турбаз, отелей не получится, чтобы ответить на взрывной спрос, к которому привели последствия пандемии и закрытие ряда традиционных маршрутов в международном авиасообщении.Чиновник сообщил, что министерство планирует предоставлять льготы инвесторам. В частности, специалисты обсуждают возможность отмены НДС для турпроектов и расширение линейки программ, которым можно предоставить субсидии.Министр добавил, что поддержку планируется оказывать туристическим проектам всех форматов, от самых маленьких до больших, чтобы Дальний Восток становился более доступным для путешественников и местных жителей.
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дальний восток
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туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
15:11 21.07.2022
 
Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе

Глава Минвостокразвития рассказал об обсуждении налоговых льгот для турпроектов в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНабережная Цесаревича во Владивостоке
Набережная Цесаревича во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.
Он отметил, что регионы Арктики и Дальнего Востока не готовы к приему большого числа туристов. Быстро построить необходимое количество турбаз, отелей не получится, чтобы ответить на взрывной спрос, к которому привели последствия пандемии и закрытие ряда традиционных маршрутов в международном авиасообщении.
Чиновник сообщил, что министерство планирует предоставлять льготы инвесторам. В частности, специалисты обсуждают возможность отмены НДС для турпроектов и расширение линейки программ, которым можно предоставить субсидии.
Министр добавил, что поддержку планируется оказывать туристическим проектам всех форматов, от самых маленьких до больших, чтобы Дальний Восток становился более доступным для путешественников и местных жителей.
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 11:25Туризм
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДальний ВостокАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
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