https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803989728.html

Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе

Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе - РИА Новости, 21.07.2022

Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки турбизнеса в регионе

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:11

2022-07-21T15:11

2022-07-21T15:11

туризм

туризм

новости - туризм

дальний восток

арктика

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает новые меры поддержки для турбизнеса, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.Он отметил, что регионы Арктики и Дальнего Востока не готовы к приему большого числа туристов. Быстро построить необходимое количество турбаз, отелей не получится, чтобы ответить на взрывной спрос, к которому привели последствия пандемии и закрытие ряда традиционных маршрутов в международном авиасообщении.Чиновник сообщил, что министерство планирует предоставлять льготы инвесторам. В частности, специалисты обсуждают возможность отмены НДС для турпроектов и расширение линейки программ, которым можно предоставить субсидии.Министр добавил, что поддержку планируется оказывать туристическим проектам всех форматов, от самых маленьких до больших, чтобы Дальний Восток становился более доступным для путешественников и местных жителей.

https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html

дальний восток

арктика

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)