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В США признали провал "санкционного блицкрига" против России

В США признали провал "санкционного блицкрига" против России - РИА Новости, 21.07.2022

В США признали провал "санкционного блицкрига" против России

На Западе нарастают усталость и страх из-за антироссийских санкций, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:52

2022-07-21T00:52

2022-07-21T00:52

россия

украина

сша

европа

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На Западе нарастают усталость и страх из-за антироссийских санкций, пишет американское издание Newsweek.Ограничения создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель, говорится в статье.Кроме того, нарастает политическая неопределенность, последним подтверждением которой является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины."Планы задушить нашу страну (Россию – Прим. ред.) санкциями не работают. Бездумное введение ограничений против нас (России – Прим. ред.) только усугубляет ситуацию в экономике США", - приводит Newsweek слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова."Санкционного блицкрига" не получилось, резюмирует издание.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, сша, европа, в мире, санкции