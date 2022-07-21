https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803950674.html

Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде

Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022

Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде

Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы представителей властей Молдавии, заявил первый зампред комитета РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:21

2022-07-21T10:21

2022-07-21T10:40

россия

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы представителей властей Молдавии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Миротворческие силы, в которых принимают участие и российские военнослужащие, всегда были оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра. Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России", - заявил он на "круглом столе" в Совфеде.По словам сенатора, Россия и впредь будет обеспечивать мир на Днестре, противодействовать любым провокациям и попыткам дестабилизации. Это отвечает интересам простых людей, жителям как Молдавии, так и Приднестровья, отметил Джабаров.При этом он напомнил, что существовала "большая опасность со стороны недружественного неонацистского режима на Украине", поскольку Приднестровье "по сути было отрезано от России". "Поэтому очень важно - я не говорю о будущем, не мне решать, это все будет понятно в ближайшее время - будет ли иметь Приднестровье границу с дружественной Украиной, дружественной Россией или нет. Это очень важно, чтобы эти идиотские планы, которые вынашивают некоторые руководители Молдавии, не получили своего развития", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, владимир джабаров