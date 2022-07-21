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Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022
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Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде
Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022
Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде
Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы представителей властей Молдавии, заявил первый зампред комитета РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:21
2022-07-21T10:40
россия
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы представителей властей Молдавии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Миротворческие силы, в которых принимают участие и российские военнослужащие, всегда были оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра. Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России", - заявил он на "круглом столе" в Совфеде.По словам сенатора, Россия и впредь будет обеспечивать мир на Днестре, противодействовать любым провокациям и попыткам дестабилизации. Это отвечает интересам простых людей, жителям как Молдавии, так и Приднестровья, отметил Джабаров.При этом он напомнил, что существовала "большая опасность со стороны недружественного неонацистского режима на Украине", поскольку Приднестровье "по сути было отрезано от России". "Поэтому очень важно - я не говорю о будущем, не мне решать, это все будет понятно в ближайшее время - будет ли иметь Приднестровье границу с дружественной Украиной, дружественной Россией или нет. Это очень важно, чтобы эти идиотские планы, которые вынашивают некоторые руководители Молдавии, не получили своего развития", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
россия
молдавия
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россия, в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, владимир джабаров
10:21 21.07.2022 (обновлено: 10:40 21.07.2022)
 
Россия не выведет миротворцев из Приднестровья, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: Россия не допустит сценария с выводом миротворцев из Приднестровья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы представителей властей Молдавии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Миротворческие силы, в которых принимают участие и российские военнослужащие, всегда были оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра. Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России", - заявил он на "круглом столе" в Совфеде.
По словам сенатора, Россия и впредь будет обеспечивать мир на Днестре, противодействовать любым провокациям и попыткам дестабилизации. Это отвечает интересам простых людей, жителям как Молдавии, так и Приднестровья, отметил Джабаров.
При этом он напомнил, что существовала "большая опасность со стороны недружественного неонацистского режима на Украине", поскольку Приднестровье "по сути было отрезано от России". "Поэтому очень важно - я не говорю о будущем, не мне решать, это все будет понятно в ближайшее время - будет ли иметь Приднестровье границу с дружественной Украиной, дружественной Россией или нет. Это очень важно, чтобы эти идиотские планы, которые вынашивают некоторые руководители Молдавии, не получили своего развития", - заключил Джабаров.
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РоссияВ миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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