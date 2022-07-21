https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804157293.html

Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона

Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона - РИА Новости, 21.07.2022

Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона

Краснодарский край расширил меры поддержки промышленного комплекса региона, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:15

2022-07-21T23:15

2022-07-21T23:15

краснодарский край

экономика

краснодар

тимашевский район

лабинский район

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Краснодарский край расширил меры поддержки промышленного комплекса региона, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что половина выделенных средств планируется направить на реализацию инвестпроектов по созданию новых либо модернизацию существующих производств пищевой промышленности.Как пояснил Кондратьев, заявки на участие в программе уже формируют маслозавод и производитель сухофруктов Краснодара, кондитерская Тимашевского района, предприятие по выпуску бутилированной воды Лабинского района."С начала года мы существенно оптимизировали и расширили инструменты краевого ФРП, направления субсидирования промышленников. Сегодня важно поддержать предприятия, работающие по лизинговым проектам по покупке оборудования, используемого в производстве. Для них запустили новую программу – компенсацию 50% затрат на первый взнос по договорам", - добавил губернатор. Он уточнил, что компания может вернуть до 10 миллионов рублей при условии, что половину средств вложит в свои основные фонды.Глава края также отметил, что осенью отраслевой департамент начнет принимать заявки по впервые вводимым мерам поддержки для резидентов индустриальных парков и инвесторов, создающих импортозамещающие производства. По его словам, резиденты смогут компенсировать 50% затрат на аренду площадей и участков на территории промпарков. А инвесторы – 30% капитальных вложений на проекты по строительству предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию.

https://ria.ru/20220720/investproekty-1803853037.html

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тимашевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, краснодар, тимашевский район, лабинский район