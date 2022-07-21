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Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона - РИА Новости, 21.07.2022
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Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона
Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона - РИА Новости, 21.07.2022
Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона
Краснодарский край расширил меры поддержки промышленного комплекса региона, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:15
2022-07-21T23:15
краснодарский край
экономика
краснодар
тимашевский район
лабинский район
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Краснодарский край расширил меры поддержки промышленного комплекса региона, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что половина выделенных средств планируется направить на реализацию инвестпроектов по созданию новых либо модернизацию существующих производств пищевой промышленности.Как пояснил Кондратьев, заявки на участие в программе уже формируют маслозавод и производитель сухофруктов Краснодара, кондитерская Тимашевского района, предприятие по выпуску бутилированной воды Лабинского района."С начала года мы существенно оптимизировали и расширили инструменты краевого ФРП, направления субсидирования промышленников. Сегодня важно поддержать предприятия, работающие по лизинговым проектам по покупке оборудования, используемого в производстве. Для них запустили новую программу – компенсацию 50% затрат на первый взнос по договорам", - добавил губернатор. Он уточнил, что компания может вернуть до 10 миллионов рублей при условии, что половину средств вложит в свои основные фонды.Глава края также отметил, что осенью отраслевой департамент начнет принимать заявки по впервые вводимым мерам поддержки для резидентов индустриальных парков и инвесторов, создающих импортозамещающие производства. По его словам, резиденты смогут компенсировать 50% затрат на аренду площадей и участков на территории промпарков. А инвесторы – 30% капитальных вложений на проекты по строительству предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию.
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экономика, краснодар, тимашевский район, лабинский район
23:15 21.07.2022
 
Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона

Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФедоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Краснодарский край расширил меры поддержки промышленного комплекса региона, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня в краевом Фонде развития промышленности (ФРП) доступны 15 программ заемного финансирования и гранты. В этом году мы запустили программу поддержки пищевых перерабатывающих предприятий, такого нет нигде в стране. Для этого в июне докапитализировали ФРП на 500 миллионов рублей", - сообщил журналистам глава края.
Он уточнил, что половина выделенных средств планируется направить на реализацию инвестпроектов по созданию новых либо модернизацию существующих производств пищевой промышленности.
Как пояснил Кондратьев, заявки на участие в программе уже формируют маслозавод и производитель сухофруктов Краснодара, кондитерская Тимашевского района, предприятие по выпуску бутилированной воды Лабинского района.
"С начала года мы существенно оптимизировали и расширили инструменты краевого ФРП, направления субсидирования промышленников. Сегодня важно поддержать предприятия, работающие по лизинговым проектам по покупке оборудования, используемого в производстве. Для них запустили новую программу – компенсацию 50% затрат на первый взнос по договорам", - добавил губернатор. Он уточнил, что компания может вернуть до 10 миллионов рублей при условии, что половину средств вложит в свои основные фонды.
Глава края также отметил, что осенью отраслевой департамент начнет принимать заявки по впервые вводимым мерам поддержки для резидентов индустриальных парков и инвесторов, создающих импортозамещающие производства. По его словам, резиденты смогут компенсировать 50% затрат на аренду площадей и участков на территории промпарков. А инвесторы – 30% капитальных вложений на проекты по строительству предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию.
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На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон
 
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