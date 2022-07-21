https://ria.ru/20220721/otstavka-1803961551.html

Драги подтвердил решение об уходе в отставку

Драги подтвердил решение об уходе в отставку - РИА Новости, 21.07.2022

Драги подтвердил решение об уходе в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:13

2022-07-21T11:13

2022-07-21T11:42

марио драги

в мире

серджо маттарелла

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792151893_409:65:3071:1562_1920x0_80_0_0_8b5365f2cb45f8f9f7db917a39724b07.jpg

РИМ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", - говорится в сообщении.Беседа Драги и Маттареллы продолжалась около получаса.Во второй половине дня четверга, как отмечается в другом сообщении президентской канцелярии, глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати. В коммюнике говорилось, что встреча состоится в связи с положением итальянской конституции, предусматривающей роспуск парламента.На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из крупных коалиционных сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.В среду вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов. Три ведущие силы правящей в Италии коалиции - "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" - ранее отказались принимать участие в голосовании. Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".

https://ria.ru/20220720/dragi-1803903037.html

https://ria.ru/20220720/otstavki-1803624353.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

марио драги, в мире, серджо маттарелла, италия