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Драги подтвердил решение об уходе в отставку - РИА Новости, 21.07.2022
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Драги подтвердил решение об уходе в отставку
Драги подтвердил решение об уходе в отставку - РИА Новости, 21.07.2022
Драги подтвердил решение об уходе в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:13
2022-07-21T11:42
марио драги
в мире
серджо маттарелла
италия
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", - говорится в сообщении.Беседа Драги и Маттареллы продолжалась около получаса.Во второй половине дня четверга, как отмечается в другом сообщении президентской канцелярии, глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати. В коммюнике говорилось, что встреча состоится в связи с положением итальянской конституции, предусматривающей роспуск парламента.На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из крупных коалиционных сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.В среду вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов. Три ведущие силы правящей в Италии коалиции - "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" - ранее отказались принимать участие в голосовании. Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".
https://ria.ru/20220720/dragi-1803903037.html
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марио драги, в мире, серджо маттарелла, италия
11:13 21.07.2022 (обновлено: 11:42 21.07.2022)
 
Драги подтвердил решение об уходе в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 21:27
В правящей коалиции Италии отказались голосовать по доверию правительству
Беседа Драги и Маттареллы продолжалась около получаса.
Во второй половине дня четверга, как отмечается в другом сообщении президентской канцелярии, глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати. В коммюнике говорилось, что встреча состоится в связи с положением итальянской конституции, предусматривающей роспуск парламента.
На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из крупных коалиционных сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.
В среду вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов. Три ведущие силы правящей в Италии коалиции - "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" - ранее отказались принимать участие в голосовании. Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 09:28
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе
 
Марио ДрагиВ миреСерджо МаттареллаИталия
 
 
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