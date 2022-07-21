11:13 21.07.2022 (обновлено: 11:42 21.07.2022)
Драги подтвердил решение об уходе в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства
© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", - говорится в сообщении.
Беседа Драги и Маттареллы продолжалась около получаса.
Во второй половине дня четверга, как отмечается в другом сообщении президентской канцелярии, глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати. В коммюнике говорилось, что встреча состоится в связи с положением итальянской конституции, предусматривающей роспуск парламента.
На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из крупных коалиционных сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.
В среду вечером Совет министров Италии получил относительное большинство в ходе голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов. Три ведущие силы правящей в Италии коалиции - "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" - ранее отказались принимать участие в голосовании. Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".