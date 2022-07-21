https://ria.ru/20220721/obstrel-1803987699.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 18 снарядов калибром 152... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:44

2022-07-21T12:44

2022-07-21T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм; 12:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк