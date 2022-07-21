https://ria.ru/20220721/obogrev-1803928025.html

СМИ: Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа

СМИ: Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа - РИА Новости, 21.07.2022

СМИ: Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа

Из-за необходимости экономить энергию в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования, пишет Der Standart. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:31

2022-07-21T06:31

2022-07-21T10:40

россия

австрия

сжиженный природный газ

в мире

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Из-за необходимости экономить энергию в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования, пишет Der Standart.В частности, прогнозируются большие проблемы со школами, которые отапливаются газом. Обсуждается вариант с дистанционным обучением: если отапливать все классы больше не получится, учеников будут собирать в оставшихся классах или в спортивном зале, а при необходимости — обучать онлайн.Детские сады при этом предлагается оборудовать специальными контейнерами для обогрева.Возможны и другие меры по экономии энергии. В частности, речь идет о приоритетности различных зданий: например, для крытого плавательного бассейна могут ввести ограничения по времени работы или температуре воды. То же относится к отоплению зданий, не имеющих системной значимости, — таких, как молодежные центры.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.Россия повода для таких опасений не давала. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько газа, сколько нужно.

https://ria.ru/20220720/ekonomiya-1803609367.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html

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россия, австрия, сжиженный природный газ, в мире