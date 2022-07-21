Рейтинг@Mail.ru
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк" - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220721/namin-1804009371.html
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк" - РИА Новости, 21.07.2022
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк". РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:49
2022-07-21T14:49
шоубиз
знаменитости
стас намин
шоу-бизнес
новости культуры
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757355929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cebcd16c1e6c74b0639363e02043edf9.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк".По его словам, после этого они начали собирать команду. Намин отметил, что на сегодняшний день в группе есть целых два барабанщика. Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в составе практически все вокалисты.Группа "Парк Горького" была создана 1987 году. В конце 80-х она была популярна в США.
https://ria.ru/20220720/pevtsov-1803661383.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757355929_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_cc865acd5a6d9501d6296339e07059e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, стас намин, шоу-бизнес, новости культуры, сша
14:49 21.07.2022
 
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"

Продюсер Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМузыкант Стас Намин во время интервью в студии ради Sputnik
Музыкант Стас Намин во время интервью в студии ради Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк".

"Идея в этот раз у меня была сделать российско-американскую команду, я о возрасте вообще не думал. Я пригласил сразу своих друзей Кенни Ароноффа и Марко Мендоса. Вы их, наверное, видели у нас на концерте, много лет работаем вместе, дружим и так далее, поэтому даже вопрос не стал. Они говорят: "С удовольствием огромным включаемся в "Горький Парк", – сказал Намин журналистам.

По его словам, после этого они начали собирать команду.

"Понимая, что Марко Мендоса и Кенни Аронофф, особенно в сегодняшней ситуации политической, не так легко могут взять билеты и прилететь сюда, потому что с визами там заморочка бешенная и все остальное, то мы сделали такую ситуацию, чтобы у нас была и российская команда чисто, которая может здесь выступать", – объяснил продюсер.

Намин отметил, что на сегодняшний день в группе есть целых два барабанщика. Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в составе практически все вокалисты.
Группа "Парк Горького" была создана 1987 году. В конце 80-х она была популярна в США.
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:13Шоубиз
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму
 
ШоубизЗнаменитостиСтас НаминШоу-бизнесНовости культурыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала