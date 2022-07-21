Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"

"Идея в этот раз у меня была сделать российско-американскую команду, я о возрасте вообще не думал. Я пригласил сразу своих друзей Кенни Ароноффа и Марко Мендоса. Вы их, наверное, видели у нас на концерте, много лет работаем вместе, дружим и так далее, поэтому даже вопрос не стал. Они говорят: "С удовольствием огромным включаемся в "Горький Парк", – сказал Намин журналистам.