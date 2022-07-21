https://ria.ru/20220721/namin-1804009371.html
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк" - РИА Новости, 21.07.2022
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк". РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:49
2022-07-21T14:49
2022-07-21T14:49
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк".По его словам, после этого они начали собирать команду. Намин отметил, что на сегодняшний день в группе есть целых два барабанщика. Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в составе практически все вокалисты.Группа "Парк Горького" была создана 1987 году. В конце 80-х она была популярна в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, стас намин, шоу-бизнес, новости культуры, сша
Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
Продюсер Стас Намин создал российско-американскую группу "Горький Парк"
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Продюсер Стас Намин, ранее создавший группу "Парк Горького", собрал новую российско-американскую группу "Горький Парк".
"Идея в этот раз у меня была сделать российско-американскую команду, я о возрасте вообще не думал. Я пригласил сразу своих друзей Кенни Ароноффа и Марко Мендоса. Вы их, наверное, видели у нас на концерте, много лет работаем вместе, дружим и так далее, поэтому даже вопрос не стал. Они говорят: "С удовольствием огромным включаемся в "Горький Парк", – сказал Намин журналистам.
По его словам, после этого они начали собирать команду.
"Понимая, что Марко Мендоса и Кенни Аронофф, особенно в сегодняшней ситуации политической, не так легко могут взять билеты и прилететь сюда, потому что с визами там заморочка бешенная и все остальное, то мы сделали такую ситуацию, чтобы у нас была и российская команда чисто, которая может здесь выступать", – объяснил продюсер.
Намин отметил, что на сегодняшний день в группе есть целых два барабанщика. Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в составе практически все вокалисты.
Группа "Парк Горького" была создана
1987 году. В конце 80-х она была популярна в США.