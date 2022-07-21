https://ria.ru/20220721/nagrada-1804013542.html

Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"

Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 21.07.2022

Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:58

2022-07-21T13:58

2022-07-21T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

ян новиков

концерн пво "алмаз-антей"

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову, сообщает в четверг Минобороны РФ.Концерн "Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем систем ПВО-ПРО С-300, С-400, С-500 и других."За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, "Золотой Звезды" удостоен генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу