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Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 21.07.2022
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Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 21.07.2022
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:58
2022-07-21T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову, сообщает в четверг Минобороны РФ.Концерн "Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем систем ПВО-ПРО С-300, С-400, С-500 и других."За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, "Золотой Звезды" удостоен генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу
13:58 21.07.2022 (обновлено: 14:08 21.07.2022)
 
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"

Шойгу вручил "Золотую звезду" Героя России гендиректору концерна "Алмаз-Антей" Новикову

© РИА Новости / Павел БедняковГенеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков
Генеральный директор концерна ВКО Алмаз-Антей Ян Новиков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Концерн "Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем систем ПВО-ПРО С-300, С-400, С-500 и других.
"За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, "Золотой Звезды" удостоен генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯн НовиковКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей Шойгу
 
 
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