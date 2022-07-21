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Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 21.07.2022
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:58
2022-07-21T13:58
2022-07-21T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг "Золотую звезду" Героя Российской Федерации генеральному директору концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яну Новикову, сообщает в четверг Минобороны РФ.Концерн "Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем систем ПВО-ПРО С-300, С-400, С-500 и других."За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, "Золотой Звезды" удостоен генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу
13:58 21.07.2022 (обновлено: 14:08 21.07.2022)
Шойгу вручил "Золотую звезду" гендиректору концерна "Алмаз-Антей"
Шойгу вручил "Золотую звезду" Героя России гендиректору концерна "Алмаз-Антей" Новикову