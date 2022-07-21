https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958339.html
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде
Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:54
2022-07-21T10:54
2022-07-21T10:59
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования. Открытие второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность", - сказал он на "круглом столе" в Совфеде.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, владимир джабаров
10:54 21.07.2022 (обновлено: 10:59 21.07.2022)
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров заявил о попытках Запада превратить Молдавию во вторую Украину