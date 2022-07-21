https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958339.html

Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде

Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022

Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде

Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:54

2022-07-21T10:54

2022-07-21T10:59

в мире

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования. Открытие второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность", - сказал он на "круглом столе" в Совфеде.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, владимир джабаров