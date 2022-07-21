Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958339.html
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.07.2022
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде
Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:54
2022-07-21T10:59
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования. Открытие второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность", - сказал он на "круглом столе" в Совфеде.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, совет федерации рф, владимир джабаров
10:54 21.07.2022 (обновлено: 10:59 21.07.2022)
 
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров заявил о попытках Запада превратить Молдавию во вторую Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Попытки Запада превратить Молдавию во вторую Украину, накачивание ее западными вооружениями отодвигает перспективы мирного урегулирования в Приднестровье, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования. Открытие второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность", - сказал он на "круглом столе" в Совфеде.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
 
В миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала