https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803955697.html

МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР

МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР - РИА Новости, 21.07.2022

МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР

Молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:42

2022-07-21T10:42

2022-07-21T12:06

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента, сообщил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук на круглом столе в Совете Федерации "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе".Дипломат подчеркнул, что причины задержаний не объяснялись."Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — добавил Полищук.В свою очередь, первый замначальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко указал, что Молдавия всячески пытается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования. По его словам, в Кишиневе рассчитывают на "неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы".Военачальник напомнил, что Москва неоднократно предлагала заменить разрешительный порядок въезда в Молдову на уведомительный, однако все предложения остались без ответа.Как подчеркнул президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, российские миротворцы должны оставаться в регионе как гаранты мира."Ни в коем случае нельзя допустить в Приднестровье эскалации конфликта. Эскалация конфликта в Приднестровье теоретически втягивает не только Молдову, но и другие государства-члены НАТО. Поэтому на территории Приднестровья в случае эскалации конфликта возможно столкновение уже России напрямую с государствами НАТО", — пояснил он. В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось достичь прекращения огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир поддерживают совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803953995.html

https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958872.html

https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html

https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803935907.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, совет федерации рф