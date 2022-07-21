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МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР - РИА Новости, 21.07.2022
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МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР
МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР - РИА Новости, 21.07.2022
МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР
Молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:42
2022-07-21T12:06
в мире
россия
молдавия
кишинев
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента, сообщил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук на круглом столе в Совете Федерации "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе".Дипломат подчеркнул, что причины задержаний не объяснялись."Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — добавил Полищук.В свою очередь, первый замначальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко указал, что Молдавия всячески пытается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования. По его словам, в Кишиневе рассчитывают на "неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы".Военачальник напомнил, что Москва неоднократно предлагала заменить разрешительный порядок въезда в Молдову на уведомительный, однако все предложения остались без ответа.Как подчеркнул президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, российские миротворцы должны оставаться в регионе как гаранты мира."Ни в коем случае нельзя допустить в Приднестровье эскалации конфликта. Эскалация конфликта в Приднестровье теоретически втягивает не только Молдову, но и другие государства-члены НАТО. Поэтому на территории Приднестровья в случае эскалации конфликта возможно столкновение уже России напрямую с государствами НАТО", — пояснил он. В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось достичь прекращения огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир поддерживают совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803953995.html
https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958872.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, совет федерации рф
10:42 21.07.2022 (обновлено: 12:06 21.07.2022)
 
МИД обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в ПМР

Дипломат Полищук: зафиксированы задержания в Кишиневе российских миротворцев по пути в ПМР

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента, сообщил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук на круглом столе в Совете Федерации "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе".
Дипломат подчеркнул, что причины задержаний не объяснялись.
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В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье
"Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — добавил Полищук.
В свою очередь, первый замначальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко указал, что Молдавия всячески пытается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования. По его словам, в Кишиневе рассчитывают на "неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы".
"Данная ситуация развивается на фоне закрытия Киевом Приднестровского участка украинско-молдавской государственной границы и денонсации соглашения с Россией о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации и военных грузов. Все предложения Минобороны России о проведении консультаций по данному вопросу не нашли отклика у молдавской стороны", — подчеркнул он.
Военачальник напомнил, что Москва неоднократно предлагала заменить разрешительный порядок въезда в Молдову на уведомительный, однако все предложения остались без ответа.
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Как подчеркнул президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, российские миротворцы должны оставаться в регионе как гаранты мира.
"Ни в коем случае нельзя допустить в Приднестровье эскалации конфликта. Эскалация конфликта в Приднестровье теоретически втягивает не только Молдову, но и другие государства-члены НАТО. Поэтому на территории Приднестровья в случае эскалации конфликта возможно столкновение уже России напрямую с государствами НАТО", — пояснил он.
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Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии
В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось достичь прекращения огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир поддерживают совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:44
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