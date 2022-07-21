https://ria.ru/20220721/miigaik-1803713270.html

В России создали новый метод изучения ледников

В России создали новый метод изучения ледников - РИА Новости, 21.07.2022

В России создали новый метод изучения ледников

Новый метод исследования поверхности ледников с помощью беспилотников предложили ученые МИИГАиК в составе научного коллектива. По словам авторов, результаты их... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:00

2022-07-21T09:00

2022-07-21T10:26

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

земля

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российская академия наук

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антарктида

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый метод исследования поверхности ледников с помощью беспилотников предложили ученые МИИГАиК в составе научного коллектива. По словам авторов, результаты их работы позволят получить новые данные о характере движения (колебаний) ледников, которые, в свою очередь, являются индикатором изменений климатических условий на планете. Результаты исследования опубликованы в журнале "Геодезия и картография".Для изучения изменений поверхности ледников ученые предложили новый способ исследования — модифицированный метод псевдопараллаксов (смещение подвижной точки по оси координат на двух снимках, полученных через некоторый временной интервал – прим. Ред). Предложенный метод позволяет определять суммарный вектор смещения на точке по трем координатам.Скрыпицына объяснила, что модифицированный способ основывается на фотограмметрическом методе псевдопараллаксов измерения скорости и направления движения ледника по разновременным снимкам одного и того же участка, полученных фототеодолитом с поверхности земли. Этот метод был предложен и внедрен в практику в 70-е годы ХХ века профессором МГУ Юрием Книжниковым.По словам доцента, для анализа изменения ландшафта ледников нужно найти образы — одинаковые элементы на снимках, например, фрагменты трещин. Для их поиска и измерений использовались современные алгоритмы автоматической фотограмметрической обработки цифровых изображений.Фиксация пространственных смещений поверхности ледника происходила на ортофотоизображениях и цифровых моделях рельефа ледника, полученных по фотоснимкам, сделанных беспилотными летательными аппаратами. Раньше такие снимки делали с поверхности Земли и результаты определялись условиями съемки и профессиональными навыками исследователя, в том числе умением измерять по стереоскопической модели, а труднодоступные части ледника оставались неизученными.Полученные результаты позволили показать характер распределения смещений ледника за 10 дней. Среднее смещение составило 6,28 м при разбросе от 0,07 до 10,8 м. А также получить новые данные о характере нарастания ледовой массы и скорости движения разных частей ледника.Ученые сравнили данные этого исследования с результатами наблюдений за ледником Фритьоф в Северном полушарии. Оказалось, что скорость подвижки и характер распределения ледовой массы у ледников в Арктике и Антарктике совпадают.Как отметили авторы, результаты их работы могут применяться не только в гляциологии и климатологии, но и в прогнозировании чрезвычайных ситуаций на ледниках.Например, в районе, в котором проводились наблюдения, проходит стратегически важная трасса, по которой постоянно передвигаются российские санно-гусеничные экспедиционные поезда на ледник от станции Прогресс на станцию Восток. Наблюдения за движением ледника обеспечивают прогнозирование образования трещин и провалов на этом пути.В перспективе предложенный метод может быть применен для изучения любых объектов, которые изменяются во времени и за динамикой которых необходимо наблюдать.Исследование проведено кафедрой фотограмметрии Московского государственного университета геодезии и картографии совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Института математических проблем биологии РАН – филиала Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН в рамках 62-ой Российской Антарктической экспедиции в районе холмов Ларсеманн, Восточная Антарктида. Полученные данные использовались в рамках проекта, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая.

https://ria.ru/20220519/spbpu-1789027472.html

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

https://ria.ru/20220606/osvoenie-1792888353.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, земля, арктика, российская академия наук, российский фонд фундаментальных исследований, антарктида