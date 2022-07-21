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H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России - РИА Новости, 21.07.2022
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H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России
H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России - РИА Новости, 21.07.2022
H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России
Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:22
2022-07-21T14:05
экономика
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швеция
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ретейлер H&amp;M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&amp;M Group.H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
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экономика, h&m, швеция, россия, ритейл
13:22 21.07.2022 (обновлено: 14:05 21.07.2022)
 
H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

Ретейлер H&M перед уходом из России продаст остатки продукции по полной цене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене", - говорится на обновленной странице российского сайта ритейлера.
В понедельник одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
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