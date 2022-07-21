https://ria.ru/20220721/magazin-1803999678.html

H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России - РИА Новости, 21.07.2022

H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:22

2022-07-21T13:22

2022-07-21T14:05

экономика

h&m

швеция

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group.H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20220719/brendy-1803387582.html

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экономика, h&m, швеция, россия, ритейл