https://ria.ru/20220721/kredity-1804036017.html

Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов

Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 21.07.2022

Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов

С начала года за счёт совмещения гарантий и поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО) регионы смогли привлечь для своих... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:50

2022-07-21T14:50

2022-07-21T14:51

корпорация мсп

александр исаевич

новости компаний - экономика

мсп банк

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. С начала года за счёт совмещения гарантий и поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО) регионы смогли привлечь для своих приоритетных отраслей 634 кредита на 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.Из них – 427 кредита общим объемом 7 миллиардов рублей приходится на "зонтичное" поручительство.За счёт капитала корпорации и новой модели совмещения по "зонтичному" поручительству средний уровень покрытия составил 77%. Около 98% выданных кредитов пришлось на малый и микробизнес, которым труднее всего получить банковское финансирование.В топ-5 регионов по количеству полученных бизнесом кредитов при совмещении с "зонтичным" поручительством вошли Москва, Удмуртская Республика, Липецкая, Ростовская и Сахалинская области.Наиболее активно такой поддержкой пользовались компании из обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, сферы транспортировки и хранения, а также торговли.При этом, отмечает пресс-служба, в 25 регионах за полгода не было кредитов с совместным обеспечением по "зонтичным" поручительствам и предприниматели не получили несмотря на возможность финансовую поддержку под увеличенное покрытие. Это Алтайский край, Архангельская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская области, Еврейская автономная область, Приморский край и другие.Напомним, предприниматели при недостаточности залогового обеспечения по привлеченным кредитным средствам могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. Увеличить процент возможного гарантийного покрытия по кредитным обязательствам можно за счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительства РГО. До 90% для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных.

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

https://ria.ru/20220624/bank-1797777292.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика, мсп банк