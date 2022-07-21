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Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 21.07.2022
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Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов
Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 21.07.2022
Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов
С начала года за счёт совмещения гарантий и поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО) регионы смогли привлечь для своих... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:50
2022-07-21T14:51
корпорация мсп
александр исаевич
новости компаний - экономика
мсп банк
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. С начала года за счёт совмещения гарантий и поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО) регионы смогли привлечь для своих приоритетных отраслей 634 кредита на 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.Из них – 427 кредита общим объемом 7 миллиардов рублей приходится на "зонтичное" поручительство.За счёт капитала корпорации и новой модели совмещения по "зонтичному" поручительству средний уровень покрытия составил 77%. Около 98% выданных кредитов пришлось на малый и микробизнес, которым труднее всего получить банковское финансирование.В топ-5 регионов по количеству полученных бизнесом кредитов при совмещении с "зонтичным" поручительством вошли Москва, Удмуртская Республика, Липецкая, Ростовская и Сахалинская области.Наиболее активно такой поддержкой пользовались компании из обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, сферы транспортировки и хранения, а также торговли.При этом, отмечает пресс-служба, в 25 регионах за полгода не было кредитов с совместным обеспечением по "зонтичным" поручительствам и предприниматели не получили несмотря на возможность финансовую поддержку под увеличенное покрытие. Это Алтайский край, Архангельская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская области, Еврейская автономная область, Приморский край и другие.Напомним, предприниматели при недостаточности залогового обеспечения по привлеченным кредитным средствам могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. Увеличить процент возможного гарантийного покрытия по кредитным обязательствам можно за счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительства РГО. До 90% для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных.
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корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика, мсп банк
14:50 21.07.2022 (обновлено: 14:51 21.07.2022)
 

Корпорация МСП помогла регионам привлечь более 15 млрд рублей кредитов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. С начала года за счёт совмещения гарантий и поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО) регионы смогли привлечь для своих приоритетных отраслей 634 кредита на 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
Из них – 427 кредита общим объемом 7 миллиардов рублей приходится на "зонтичное" поручительство.
За счёт капитала корпорации и новой модели совмещения по "зонтичному" поручительству средний уровень покрытия составил 77%. Около 98% выданных кредитов пришлось на малый и микробизнес, которым труднее всего получить банковское финансирование.
"Очень важно, чтобы регионы активно включились в программу и использовали гарантийный механизм в тех приоритетных проектах, которые нужны региону. Также активнее помогали предпринимателям с поиском источников дополнительного финансирования и в коммуникации с банками. Ведь для них инструмент совмещения – это возможность увеличить гарантийную поддержку своих предпринимателей и их проектов за счёт капитала Корпорации. Мы здесь готовы подставить своё плечо и полностью доверяем. Ведь никто лучше самих регионов не может обозначить их стратегические отрасли и приоритеты", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В топ-5 регионов по количеству полученных бизнесом кредитов при совмещении с "зонтичным" поручительством вошли Москва, Удмуртская Республика, Липецкая, Ростовская и Сахалинская области.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей
Наиболее активно такой поддержкой пользовались компании из обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, сферы транспортировки и хранения, а также торговли.
При этом, отмечает пресс-служба, в 25 регионах за полгода не было кредитов с совместным обеспечением по "зонтичным" поручительствам и предприниматели не получили несмотря на возможность финансовую поддержку под увеличенное покрытие. Это Алтайский край, Архангельская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская области, Еврейская автономная область, Приморский край и другие.
Напомним, предприниматели при недостаточности залогового обеспечения по привлеченным кредитным средствам могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. Увеличить процент возможного гарантийного покрытия по кредитным обязательствам можно за счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительства РГО. До 90% для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных.
Логотип корпорации МСП
24 июня, 11:23
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичНовости компаний - ЭкономикаМСП Банк
 
 
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