18:14 21.07.2022 (обновлено: 18:30 21.07.2022)
Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19
Байден принимает лекарство Paxlovid, рекомендованное при риске тяжелой формы COVID-19
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на коронавирус встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и Еленой Зеленской, а теперь принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения заболевания.
"Он начал принимать Paxlovid", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На сайте американского медицинского регулятора пишут, что разрешенное в США для экстренного использования лекарство прописывают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения заболевания.
Как сообщила Жан-Пьер, Байден сдавал тест во вторник, получив отрицательный результат. Положительный результат показал сданный утром в четверг тест, сообщила она.
После поездки в Израиль и Саудовскую Аравию на прошлой неделе в графике Байдена три дня не было публичных мероприятий. Во время ближневосточного турне он встретился с руководством Израиля, бывшим премьером Беньямином Нетаньяху и посетил несколько различных мест. В Саудовской Аравии помимо встреч с руководством королевства Байден поучаствовал в саммите арабских стран, где были руководители еще шести государств и делегации.
Возвратившегося из поездки в ночь на воскресенье Байдена на лужайке Белого дома встречали журналисты, с которыми он коротко пообщался. После турне он впервые ненадолго появился на публике во вторник, вручив букет цветов прибывшей в Белый дом Елене Зеленской. В ходе командировки в штат Массачусетс Байден выступил с речью, пообщался с присутствующими на мероприятии, а в аэропорту поговорил с журналистским пулом.
Этот случай - первый, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус. Ранее коронавирусом болела вице-президент США Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.
По данным университета Хопкинса, в США накануне зафиксировали 153,5 тысячи новых случаев коронавируса, 592 человека скончались. Количество заболевших COVID-19 в стране превысило 90 миллионов человек.