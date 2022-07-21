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Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
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Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19
Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19
Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на коронавирус встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:14
2022-07-21T18:30
в мире
здоровье - общество
сша
коронавирус covid-19
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на коронавирус встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и Еленой Зеленской, а теперь принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения заболевания."Он начал принимать Paxlovid", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.На сайте американского медицинского регулятора пишут, что разрешенное в США для экстренного использования лекарство прописывают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения заболевания.Как сообщила Жан-Пьер, Байден сдавал тест во вторник, получив отрицательный результат. Положительный результат показал сданный утром в четверг тест, сообщила она.После поездки в Израиль и Саудовскую Аравию на прошлой неделе в графике Байдена три дня не было публичных мероприятий. Во время ближневосточного турне он встретился с руководством Израиля, бывшим премьером Беньямином Нетаньяху и посетил несколько различных мест. В Саудовской Аравии помимо встреч с руководством королевства Байден поучаствовал в саммите арабских стран, где были руководители еще шести государств и делегации.Возвратившегося из поездки в ночь на воскресенье Байдена на лужайке Белого дома встречали журналисты, с которыми он коротко пообщался. После турне он впервые ненадолго появился на публике во вторник, вручив букет цветов прибывшей в Белый дом Елене Зеленской. В ходе командировки в штат Массачусетс Байден выступил с речью, пообщался с присутствующими на мероприятии, а в аэропорту поговорил с журналистским пулом.Этот случай - первый, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус. Ранее коронавирусом болела вице-президент США Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.По данным университета Хопкинса, в США накануне зафиксировали 153,5 тысячи новых случаев коронавируса, 592 человека скончались. Количество заболевших COVID-19 в стране превысило 90 миллионов человек.
https://ria.ru/20220721/revaktsinatsiya-1804085178.html
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в мире, здоровье - общество, сша, коронавирус covid-19, карин жан-пьер, джо байден
18:14 21.07.2022 (обновлено: 18:30 21.07.2022)
 
Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19

Байден принимает лекарство Paxlovid, рекомендованное при риске тяжелой формы COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на коронавирус встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и Еленой Зеленской, а теперь принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения заболевания.
"Он начал принимать Paxlovid", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На сайте американского медицинского регулятора пишут, что разрешенное в США для экстренного использования лекарство прописывают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения заболевания.
Как сообщила Жан-Пьер, Байден сдавал тест во вторник, получив отрицательный результат. Положительный результат показал сданный утром в четверг тест, сообщила она.
После поездки в Израиль и Саудовскую Аравию на прошлой неделе в графике Байдена три дня не было публичных мероприятий. Во время ближневосточного турне он встретился с руководством Израиля, бывшим премьером Беньямином Нетаньяху и посетил несколько различных мест. В Саудовской Аравии помимо встреч с руководством королевства Байден поучаствовал в саммите арабских стран, где были руководители еще шести государств и делегации.
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Возвратившегося из поездки в ночь на воскресенье Байдена на лужайке Белого дома встречали журналисты, с которыми он коротко пообщался. После турне он впервые ненадолго появился на публике во вторник, вручив букет цветов прибывшей в Белый дом Елене Зеленской. В ходе командировки в штат Массачусетс Байден выступил с речью, пообщался с присутствующими на мероприятии, а в аэропорту поговорил с журналистским пулом.
Этот случай - первый, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус. Ранее коронавирусом болела вице-президент США Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.
По данным университета Хопкинса, в США накануне зафиксировали 153,5 тысячи новых случаев коронавируса, 592 человека скончались. Количество заболевших COVID-19 в стране превысило 90 миллионов человек.
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