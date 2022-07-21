06:49 21.07.2022 (обновлено: 07:33 21.07.2022)
Генерал ВВС США не исключил, что Украина скоро получит западные истребители
Начальник штаба ВВС США Браун не исключил, что Запад скоро поставит Украине истребители
© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric BurksИстребители
© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric Burks
Истребители. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западные страны вскоре могут поставить Украине истребители, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун.
"Есть американские (истребители), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину... Это будет что-то нерусское, я, наверное, мог бы вам это сказать. Чего я не могу сделать, так это сказать тебе, что это будет", - приводит слова Брауна издание Politico.
В начале июня командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США задуматься о передаче Украине истребителей советского производства.
Подобная инициатива активно обсуждалась и ранее, но была заветирована американской администрацией, которая не пожелала увеличивать риски прямой конфронтации с Россией.
Как сообщало украинское агентство "Укринформ", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.