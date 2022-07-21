https://ria.ru/20220721/istrebiteli-1803928428.html

Генерал ВВС США не исключил, что Украина скоро получит западные истребители

Генерал ВВС США не исключил, что Украина скоро получит западные истребители - РИА Новости, 21.07.2022

Генерал ВВС США не исключил, что Украина скоро получит западные истребители

Западные страны вскоре могут поставить Украине истребители, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:49

2022-07-21T06:49

2022-07-21T07:33

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западные страны вскоре могут поставить Украине истребители, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун.В начале июня командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США задуматься о передаче Украине истребителей советского производства.Подобная инициатива активно обсуждалась и ранее, но была заветирована американской администрацией, которая не пожелала увеличивать риски прямой конфронтации с Россией.Как сообщало украинское агентство "Укринформ", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки.Ранее также шла речь о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО. В то же время Киев получил из Восточной Европы запчасти и вооружение для своих самолетов. В частности, так поступила Варшава.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша