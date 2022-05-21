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Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/polsha-1789914750.html
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ
Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:06
2022-05-21T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
миг-29
нато
россия
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet.Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО."Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин", - говорится в сообщении."Благодаря этим поставкам украинская авиация может постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов", - отмечает издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html
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в мире, украина, польша, миг-29, нато, россия
16:06 21.05.2022
 
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ

Портал Onet: Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet.
Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ
"Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин", - говорится в сообщении.
"Благодаря этим поставкам украинская авиация может постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов", - отмечает издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:29
Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМиГ-29НАТОРоссия
 
 
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