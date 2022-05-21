https://ria.ru/20220521/polsha-1789914750.html

Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ

Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ

Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:06

2022-05-21T16:06

2022-05-21T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

миг-29

нато

россия

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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet.Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО."Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин", - говорится в сообщении."Благодаря этим поставкам украинская авиация может постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов", - отмечает издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, польша, миг-29, нато, россия