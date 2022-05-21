https://ria.ru/20220521/polsha-1789914750.html
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ
Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:06
2022-05-21T16:06
2022-05-21T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
миг-29
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet.Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО."Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин", - говорится в сообщении."Благодаря этим поставкам украинская авиация может постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов", - отмечает издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html
https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html
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РИА Новости
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в мире, украина, польша, миг-29, нато, россия
Польша передала Украине запчасти и вооружение для МиГ-29, сообщили СМИ
Портал Onet: Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для МиГ-29