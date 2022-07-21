https://ria.ru/20220721/instagram-1804101843.html
Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети
Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети - РИА Новости, 21.07.2022
Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети
Пользователи Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из стран Европы жалуются на сбои в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:56
2022-07-21T17:56
2022-07-21T17:58
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из стран Европы жалуются на сбои в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.05 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Франции.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения. Отмечаются также сбои при отображении ленты, соединении с сервером и входе в учетную запись.Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook* (также запрещена в России как экстремистская).*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220706/blokirovki-1800641886.html
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в мире, евросоюз, технологии, великобритания, германия, whatsapp inc., facebook
17:56 21.07.2022 (обновлено: 17:58 21.07.2022)
Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети
Downdetector: пользователи Instagram из Европы жалуются на сбои в работе социальной сети