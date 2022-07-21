https://ria.ru/20220721/instagram-1804101843.html

Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети

Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети - РИА Новости, 21.07.2022

Пользователи Instagram* из Европы жалуются на сбои в работе сети

Пользователи Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из стран Европы жалуются на сбои в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:56

2022-07-21T17:56

2022-07-21T17:58

в мире

евросоюз

технологии

великобритания

германия

whatsapp inc.

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из стран Европы жалуются на сбои в работе этой социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.05 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Франции.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения. Отмечаются также сбои при отображении ленты, соединении с сервером и входе в учетную запись.Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook* (также запрещена в России как экстремистская).*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220706/blokirovki-1800641886.html

https://ria.ru/20220718/instagram-1803342896.html

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, технологии, великобритания, германия, whatsapp inc., facebook