https://ria.ru/20220721/huawei-1804036469.html

США заподозрили Huawei в сборе данных с американских военных объектов

США заподозрили Huawei в сборе данных с американских военных объектов - РИА Новости, 21.07.2022

США заподозрили Huawei в сборе данных с американских военных объектов

Администрация президента США Джо Байдена ведет расследование в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei из опасений, что американские вышки... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:51

2022-07-21T14:51

2022-07-21T14:51

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведет расследование в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei из опасений, что американские вышки сотовой связи, оснащенные ее оборудованием, могут собирать данные с военных баз и ракетных шахт, которые компания затем может отправлять в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой два источника, знакомых с вопросом."Администрация Байдена ведет расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei из-за опасений, что американские вышки сотовой связи, оснащенные его оборудованием, могут собирать конфиденциальную информацию с военных баз и ракетных шахт, которую компания затем может передавать в Китай", - говорится в сообщении агентства.По словам одного из источников, власти США опасаются, что Huawei может получать конфиденциальные данные о военных учениях и состоянии готовности баз и личного состава с помощью оборудования.Источники отметили, что это расследование было начато министерством торговли вскоре после того, как Байден вступил в должность в начале 2021 года.Агентство, ссылаясь на десятистраничный документ, передает, что ведомство вызвало Huawei в апреле 2021 года в суд, чтобы узнать о политике компании в отношении обмена данными с иностранными сторонами, которые ее оборудование может собирать с мобильных телефонов, включая сообщения и геолокационные данные.Агентство добавляет со ссылкой на нескольких юристов, ученых и бывших чиновников, что если минторг определит, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, то могут быть запрещены все транзакции США с Huawei, а от американских операторов связи, использующих оборудование компании, потребуют быстро от него отказаться, иначе они столкнутся со штрафами или другими санкциями.Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

https://ria.ru/20220520/zapret-1789622955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/huawei-1766243936.html

https://ria.ru/20220507/baza-1787397298.html

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в мире, технологии, сша, huawei technologies, google android, google