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США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине, заявил глава ЦАМТО - РИА Новости, 21.07.2022
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США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине, заявил глава ЦАМТО
США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине, заявил глава ЦАМТО - РИА Новости, 21.07.2022
США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине, заявил глава ЦАМТО
Планы США о новых закупках комплексов HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:09
2022-07-21T15:09
марк милли
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
россия
нато
цамто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Планы США о новых закупках комплексов HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее на американском правительственном сайте, где публикуется информация по федеральным закупкам, появились данные, согласно которым США могут приобрести от 120 до 480 систем залпового огня HIMARS."Данная информация свидетельствует о том, что США вынашивают планы наращивания поставок HIMARS на Украину и для того, чтобы самим не испытывать недостатка в этих РСЗО, предполагается увеличить их закупки. Очевидно, что новые модификации будут поступать на вооружение американской армии, в то время как Киеву будут отгружать старые установки из американских арсеналов или из наличия сил США в Европе", - сказал Коротченко.Директор ЦАМТО полагает, что финансовая подоплека этого вопроса не имеет первостепенного значения, поскольку Вашингтон всегда может "включить долларовый станок".Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.Отмечалось, что в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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марк милли, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, россия, нато, цамто
15:09 21.07.2022
 
США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине, заявил глава ЦАМТО

Глава ЦАМТО Коротченко: США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Планы США о новых закупках комплексов HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее на американском правительственном сайте, где публикуется информация по федеральным закупкам, появились данные, согласно которым США могут приобрести от 120 до 480 систем залпового огня HIMARS.
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00
"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание
"Данная информация свидетельствует о том, что США вынашивают планы наращивания поставок HIMARS на Украину и для того, чтобы самим не испытывать недостатка в этих РСЗО, предполагается увеличить их закупки. Очевидно, что новые модификации будут поступать на вооружение американской армии, в то время как Киеву будут отгружать старые установки из американских арсеналов или из наличия сил США в Европе", - сказал Коротченко.
Директор ЦАМТО полагает, что финансовая подоплека этого вопроса не имеет первостепенного значения, поскольку Вашингтон всегда может "включить долларовый станок".
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.
Отмечалось, что в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

Разминирование мариупольского аэропорта
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производит разминирование территории мариупольского аэропорта
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ у здания мариупольского аэропорта
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

Разрушенное здание терминала аэропорта Мариуполя
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Марк МиллиСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАРоссияНАТОЦАМТО
 
 
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