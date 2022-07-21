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Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума

Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума - РИА Новости, 21.07.2022

Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума

Министерства энергетики Казахстана и России договорились об увеличении поставок гудрона из РФ в республику для наращивания производства битума, соответствующий... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:14

2022-07-21T11:14

2022-07-21T11:14

экономика

цэнки

космический центр "южный"

россия

казахстан

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АЛМА-АТА, 21 июл - РИА Новости. Министерства энергетики Казахстана и России договорились об увеличении поставок гудрона из РФ в республику для наращивания производства битума, соответствующий протокол стороны подписали 18 июля в Москве, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго."Целью подписания протокола является увеличение квоты до 430 тысяч тонн в год на поставку гудрона из Российской Федерации в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Согласно тексту протокола, ранее квота составляла 280 тысяч тонн.Подписанный документ также предусматривает увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный".

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экономика, цэнки, космический центр "южный", россия, казахстан