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Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума
Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума - РИА Новости, 21.07.2022
Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума
Министерства энергетики Казахстана и России договорились об увеличении поставок гудрона из РФ в республику для наращивания производства битума, соответствующий... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:14
2022-07-21T11:14
2022-07-21T11:14
экономика
цэнки
космический центр "южный"
россия
казахстан
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АЛМА-АТА, 21 июл - РИА Новости. Министерства энергетики Казахстана и России договорились об увеличении поставок гудрона из РФ в республику для наращивания производства битума, соответствующий протокол стороны подписали 18 июля в Москве, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго."Целью подписания протокола является увеличение квоты до 430 тысяч тонн в год на поставку гудрона из Российской Федерации в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Согласно тексту протокола, ранее квота составляла 280 тысяч тонн.Подписанный документ также предусматривает увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный".
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экономика, цэнки, космический центр "южный", россия, казахстан
Казахстан увеличит закупку гудрона в России для производства битума
Казахстан и Россия подписали протокол, увеличивший квоты поставок гудрона