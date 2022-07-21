https://ria.ru/20220721/grazhdanstvo-1804125126.html

В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского

В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 21.07.2022

В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 10 человек, в том... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:06

2022-07-21T19:06

2022-07-21T19:06

в мире

вадим рабинович

геннадий корбан

днепропетровская область

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 10 человек, в том числе олигарха Игоря Коломойского.Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.Власенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) фото якобы секретного указа. В нем 10 фамилий. Среди них Коломойский, Корбан, Рабинович. Номер указа – 502 от 18 июля. Подписи Зеленского под документом нет. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.На опубликованное фото документа отреагировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "Пока самая странная деталь - это то, что дата в том скрине – 18 июля. А напомню, что и 18 и 19 июля мы собирались на голосование в Раде. А в этом письме есть два нардепа. Поэтому все, конечно, возможно, но выглядит пока очень странно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220721/zelenskiy-1804075892.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вадим рабинович, геннадий корбан, днепропетровская область, россия, оппозиционная платформа - за жизнь