https://ria.ru/20220721/grazhdanstvo-1804125126.html
В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского
В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 21.07.2022
В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 10 человек, в том... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:06
2022-07-21T19:06
2022-07-21T19:06
в мире
вадим рабинович
геннадий корбан
днепропетровская область
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 10 человек, в том числе олигарха Игоря Коломойского.Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.Власенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) фото якобы секретного указа. В нем 10 фамилий. Среди них Коломойский, Корбан, Рабинович. Номер указа – 502 от 18 июля. Подписи Зеленского под документом нет. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.На опубликованное фото документа отреагировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "Пока самая странная деталь - это то, что дата в том скрине – 18 июля. А напомню, что и 18 и 19 июля мы собирались на голосование в Раде. А в этом письме есть два нардепа. Поэтому все, конечно, возможно, но выглядит пока очень странно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим рабинович, геннадий корбан, днепропетровская область, россия, оппозиционная платформа - за жизнь
В Раде показали якобы секретный указ о лишении гражданства Коломойского
Депутат Рады Власенко опубликовал фото секретного указа о лишении гражданства Коломойского
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства 10 человек, в том числе олигарха Игоря Коломойского.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
Власенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) фото якобы секретного указа. В нем 10 фамилий. Среди них Коломойский, Корбан, Рабинович. Номер указа – 502 от 18 июля. Подписи Зеленского под документом нет. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
На опубликованное фото документа отреагировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "Пока самая странная деталь - это то, что дата в том скрине – 18 июля. А напомню, что и 18 и 19 июля мы собирались на голосование в Раде. А в этом письме есть два нардепа. Поэтому все, конечно, возможно, но выглядит пока очень странно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская