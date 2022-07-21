https://ria.ru/20220721/granty-1803988805.html
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами - РИА Новости, 21.07.2022
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами
Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:48
2022-07-21T12:48
2022-07-21T12:48
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в рамках стартовавшей в области программы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что заявку на получение гранта можно подать с 22 июля до 12 августа этого года. Финансовую помощь окажут тем, кто не вел бизнес в течение последних трех лет, успешно прошел конкурсный отбор и зарегистрировал свой статус предпринимателя.По его словам, преимущественным правом обладают те предприниматели, направление деятельности которых является приоритетным для жителей области: сфера услуг, обрабатывающие и перерабатывающие производства, обучающая и развивающая деятельность.Грант можно будет потратить на приобретение земельных участков, оборудования, разработку проектной документации для строительства, на ремонт или аренду производственных и складских помещений. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение года со дня поступления гранта на расчетный счет предпринимателя.
https://ria.ru/20220414/grant-1783465809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, экономика, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в рамках стартовавшей в области программы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что заявку на получение гранта можно подать с 22 июля до 12 августа этого года. Финансовую помощь окажут тем, кто не вел бизнес в течение последних трех лет, успешно прошел конкурсный отбор и зарегистрировал свой статус предпринимателя.
"В Липецкой области
создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается", – сказал Артамонов.
По его словам, преимущественным правом обладают те предприниматели, направление деятельности которых является приоритетным для жителей области: сфера услуг, обрабатывающие и перерабатывающие производства, обучающая и развивающая деятельность.
Грант можно будет потратить на приобретение земельных участков, оборудования, разработку проектной документации для строительства, на ремонт или аренду производственных и складских помещений. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение года со дня поступления гранта на расчетный счет предпринимателя.