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В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами - РИА Новости, 21.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами - РИА Новости, 21.07.2022
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами
Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:48
2022-07-21T12:48
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в рамках стартовавшей в области программы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что заявку на получение гранта можно подать с 22 июля до 12 августа этого года. Финансовую помощь окажут тем, кто не вел бизнес в течение последних трех лет, успешно прошел конкурсный отбор и зарегистрировал свой статус предпринимателя.По его словам, преимущественным правом обладают те предприниматели, направление деятельности которых является приоритетным для жителей области: сфера услуг, обрабатывающие и перерабатывающие производства, обучающая и развивающая деятельность.Грант можно будет потратить на приобретение земельных участков, оборудования, разработку проектной документации для строительства, на ремонт или аренду производственных и складских помещений. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение года со дня поступления гранта на расчетный счет предпринимателя.
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липецкая область, экономика, игорь артамонов
12:48 21.07.2022
 

В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в рамках стартовавшей в области программы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что заявку на получение гранта можно подать с 22 июля до 12 августа этого года. Финансовую помощь окажут тем, кто не вел бизнес в течение последних трех лет, успешно прошел конкурсный отбор и зарегистрировал свой статус предпринимателя.
Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается", – сказал Артамонов.
По его словам, преимущественным правом обладают те предприниматели, направление деятельности которых является приоритетным для жителей области: сфера услуг, обрабатывающие и перерабатывающие производства, обучающая и развивающая деятельность.
Грант можно будет потратить на приобретение земельных участков, оборудования, разработку проектной документации для строительства, на ремонт или аренду производственных и складских помещений. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение года со дня поступления гранта на расчетный счет предпринимателя.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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