https://ria.ru/20220721/granty-1803988805.html

В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами

В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами - РИА Новости, 21.07.2022

В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами

Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:48

2022-07-21T12:48

2022-07-21T12:48

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Начинающие предприниматели Липецкой области получат гранты из областного бюджета на развитие бизнеса, господдержка в размере 600 тысяч рублей будет оказана в рамках стартовавшей в области программы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что заявку на получение гранта можно подать с 22 июля до 12 августа этого года. Финансовую помощь окажут тем, кто не вел бизнес в течение последних трех лет, успешно прошел конкурсный отбор и зарегистрировал свой статус предпринимателя.По его словам, преимущественным правом обладают те предприниматели, направление деятельности которых является приоритетным для жителей области: сфера услуг, обрабатывающие и перерабатывающие производства, обучающая и развивающая деятельность.Грант можно будет потратить на приобретение земельных участков, оборудования, разработку проектной документации для строительства, на ремонт или аренду производственных и складских помещений. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение года со дня поступления гранта на расчетный счет предпринимателя.

https://ria.ru/20220414/grant-1783465809.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, экономика, игорь артамонов