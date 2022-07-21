https://ria.ru/20220721/gorlovka-1803950284.html

В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022

В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:18

2022-07-21T10:18

2022-07-21T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко", - отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько