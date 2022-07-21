https://ria.ru/20220721/gorlovka-1803950284.html
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:18
2022-07-21T10:18
2022-07-21T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко", - отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: замглавы Калининского района ранен в Горловке в ДНР при обстреле ВСУ