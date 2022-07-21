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В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/gorlovka-1803950284.html
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:18
2022-07-21T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко", - отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
10:18 21.07.2022
 
В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: замглавы Калининского района ранен в Горловке в ДНР при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко", - отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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