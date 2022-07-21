https://ria.ru/20220721/google-1804011834.html

В Луганске перестал работать Google

В Луганске перестал работать Google - РИА Новости, 21.07.2022

В Луганске перестал работать Google

Поисковик Google перестал работать у пользователей в Луганске, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:56

2022-07-21T13:56

2022-07-21T14:22

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google

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луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Поисковик Google перестал работать у пользователей в Луганске, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ранее глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, заявив, что ЛНР справится и без него.Как передает корреспондент агентства, при попытке попасть на сайт Google пользователи видят надпись о том, что к нему не удается получить доступ, так как превышено время ожидания ответа от сайта.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная республика.

https://ria.ru/20220603/viber-1792998841.html

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луганская народная республика

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луганск, google, технологии, в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, херсон