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Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма - РИА Новости, 21.07.2022
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Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма - РИА Новости, 21.07.2022
Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, заявил, что ЛНР справится и без него. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:25
2022-07-21T11:51
google
в мире
технологии
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, заявил, что ЛНР справится и без него."Война – это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы – такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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google, в мире, технологии, луганская народная республика, леонид пасечник
11:25 21.07.2022 (обновлено: 11:51 21.07.2022)
 
Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма

Глава ЛНР Пасечник заявил, что республика справится и без Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, заявил, что ЛНР справится и без него.
"Война – это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы – такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:45
В ЛНР временно запретили Viber
 
GoogleВ миреТехнологииЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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