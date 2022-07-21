https://ria.ru/20220721/gaz-1804108017.html

Немцев рассердили слова Бербок о народных волнениях из-за дефицита газа

Немцев рассердили слова Бербок о народных волнениях из-за дефицита газа - РИА Новости, 21.07.2022

Немцев рассердили слова Бербок о народных волнениях из-за дефицита газа

Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что нехватка газа может привести к "народным восстаниям", одинаково рассердили немецких пользователей соцсети Twitter РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:12

2022-07-21T18:12

2022-07-21T18:12

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что нехватка газа может привести к "народным восстаниям", одинаково рассердили немецких пользователей соцсети Twitter разных политических убеждений.Ранее Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Берлин в ответ на сомнения Канады о необходимости ремонта газовых турбин Siemens для РФ привёл в качестве аргумента риск беспорядков в случае прекращения поставок газа."Бербок предупреждает о народных восстаниях из-за энергетического кризиса, но всё же не хочет продления работы АЭС. Эти зеленые готовы вести Германию в пропасть за свою провальную энергетическую идеологию", - пишет бывший главред издания Bild Юлиан Райхельт."Ситуация критическая и может обостриться. Тем не менее, это не задача правительства выступать в роли Кассандры и распространять ужасные сценарии. Нам, наконец, нужны решения по поставкам и снижению цен", - заявил член Европарламента от партии Христианско-демократический союз Деннис Радтке.Депутат Бундестага от партии АдГ Рене Шпрингер в свою очередь заявляет: "Правительство начало экономическую войну, в которой оно явно не может победить, и теперь опасаются последствий. Эта политика глупа или наивна?""Северный поток" - основной маршрут поставок российского газа в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803984754.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1804077712.html

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канада

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цены на нефть, германия, канада, берлин (город), европарламент, bild, siemens, северный поток