https://ria.ru/20220721/gaz-1804043897.html

Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа

Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа - РИА Новости, 21.07.2022

Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:13

2022-07-21T15:13

2022-07-21T15:13

петер сийярто

венгрия

москва

россия

александр новак

денис мантуров

природный газ

мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом Мантуровым, речь пойдет о закупке дополнительных объемов газа, сообщило венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве."Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство приняло решение закупить дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами, и с этой целью глава МИД отправляется в Москву."Во второй половине дня министры иностранных дел (России и Венгрии) проведут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html

https://ria.ru/20220715/evropa-1802605589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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