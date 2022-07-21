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Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа - РИА Новости, 21.07.2022
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Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа
Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа - РИА Новости, 21.07.2022
Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:13
2022-07-21T15:13
петер сийярто
венгрия
москва
россия
александр новак
денис мантуров
природный газ
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом Мантуровым, речь пойдет о закупке дополнительных объемов газа, сообщило венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве."Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство приняло решение закупить дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами, и с этой целью глава МИД отправляется в Москву."Во второй половине дня министры иностранных дел (России и Венгрии) проведут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html
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петер сийярто, венгрия, москва, россия, александр новак, денис мантуров, природный газ, мид венгрии, в мире
15:13 21.07.2022
 
Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком и Мантуровым закупку газа

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудит в Москве с Новаком и Мантуровым закупку газа

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом Мантуровым, речь пойдет о закупке дополнительных объемов газа, сообщило венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве.
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"Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство приняло решение закупить дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами, и с этой целью глава МИД отправляется в Москву.
"Во второй половине дня министры иностранных дел (России и Венгрии) проведут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
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Петер СийяртоВенгрияМоскваРоссияАлександр НовакДенис МантуровПриродный газМИД ВенгрииВ мире
 
 
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