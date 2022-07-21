https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html

Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа

Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа - РИА Новости, 21.07.2022

Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа

Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:59

2022-07-21T12:59

2022-07-21T13:02

в мире

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

газпром

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природный газ

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что это абсолютно неверное утверждение, в Кремле его категорически отрицают."Президент сказал четко в Тегеране: "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220527/defolt-1791002695.html

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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), газпром, тегеран (город), природный газ