https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа - РИА Новости, 21.07.2022
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:59
2022-07-21T12:59
2022-07-21T13:02
в мире
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дмитрий песков (спецпредставитель президента)
газпром
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природный газ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что это абсолютно неверное утверждение, в Кремле его категорически отрицают."Президент сказал четко в Тегеране: "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - добавил Песков.
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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), газпром, тегеран (город), природный газ
12:59 21.07.2022 (обновлено: 13:02 21.07.2022)
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
Песков: Россия не занимается шантажом в сфере газа, "Газпром" выполняет все обязательства