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Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа - РИА Новости, 21.07.2022
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Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа - РИА Новости, 21.07.2022
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:59
2022-07-21T13:02
в мире
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
газпром
тегеран (город)
природный газ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что это абсолютно неверное утверждение, в Кремле его категорически отрицают."Президент сказал четко в Тегеране: "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220527/defolt-1791002695.html
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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), газпром, тегеран (город), природный газ
12:59 21.07.2022 (обновлено: 13:02 21.07.2022)
 
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа

Песков: Россия не занимается шантажом в сфере газа, "Газпром" выполняет все обязательства

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В последние дни мы слышим много упрёков. И госпожа (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, и другие представители ЕС и из европейских столиц - мы слышим упрёки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее. В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ (Агентства стратегических инициатив – ред.) президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", - сказал Песков журналистам.
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Он подчеркнул, что это абсолютно неверное утверждение, в Кремле его категорически отрицают.
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В миреРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГазпромТегеран (город)Природный газ
 
 
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