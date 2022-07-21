https://ria.ru/20220721/gaz-1803971374.html

Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа

Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа - РИА Новости, 21.07.2022

Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа

Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:50

2022-07-21T11:50

2022-07-21T12:00

испания

еврокомиссия

евросоюз

совет ес

природный газ

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.Еврокомиссия в среду предложила новые скоординированные меры по сокращению спроса на газ. Они предполагают введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа."Мы собираемся просить ответственного поведения, экономии, эффективности... Мы не собираемся включать в законодательство обязательство, по которому домашний термостат должен быть настроен на определенную температуру ... Мы собираемся дать рекомендации по этому поводу", - сказала Рибера радиостанции Cadena SER.В отношении сектора промышленности Рибера заявила, что тут власти Испании будут искать, какие "способы смягчения в вопросе потребления газа" можно применить.Накануне Рибера заявила, что Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15%. Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю. Рибера отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803893770.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803827313.html

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испания, еврокомиссия, евросоюз, совет ес, природный газ