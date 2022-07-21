11:50 21.07.2022 (обновлено: 12:00 21.07.2022)
Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа
Вице-премьер Рибера: Испания не станет обязывать людей снизить потребление газа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.
Еврокомиссия в среду предложила новые скоординированные меры по сокращению спроса на газ. Они предполагают введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
"Мы собираемся просить ответственного поведения, экономии, эффективности... Мы не собираемся включать в законодательство обязательство, по которому домашний термостат должен быть настроен на определенную температуру ... Мы собираемся дать рекомендации по этому поводу", - сказала Рибера радиостанции Cadena SER.
В отношении сектора промышленности Рибера заявила, что тут власти Испании будут искать, какие "способы смягчения в вопросе потребления газа" можно применить.
Накануне Рибера заявила, что Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15%. Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю. Рибера отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.