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Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа - РИА Новости, 21.07.2022
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Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа
Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа - РИА Новости, 21.07.2022
Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа
Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:50
2022-07-21T12:00
испания
еврокомиссия
евросоюз
совет ес
природный газ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.Еврокомиссия в среду предложила новые скоординированные меры по сокращению спроса на газ. Они предполагают введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа."Мы собираемся просить ответственного поведения, экономии, эффективности... Мы не собираемся включать в законодательство обязательство, по которому домашний термостат должен быть настроен на определенную температуру ... Мы собираемся дать рекомендации по этому поводу", - сказала Рибера радиостанции Cadena SER.В отношении сектора промышленности Рибера заявила, что тут власти Испании будут искать, какие "способы смягчения в вопросе потребления газа" можно применить.Накануне Рибера заявила, что Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15%. Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю. Рибера отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803893770.html
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испания, еврокомиссия, евросоюз, совет ес, природный газ
11:50 21.07.2022 (обновлено: 12:00 21.07.2022)
 
Испания отказалась обязывать людей снизить потребление газа

Вице-премьер Рибера: Испания не станет обязывать людей снизить потребление газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Испании не собираются на законодательном уровне обязывать потребителей ограничивать использование газа, несмотря на инициативы ЕК о снижении спроса на газ на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.
Еврокомиссия в среду предложила новые скоординированные меры по сокращению спроса на газ. Они предполагают введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
Газохранилище Газпрома Хайдах в Австрии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 20:22
Испания выступила против инициативы Еврокомиссии об экономии газа
"Мы собираемся просить ответственного поведения, экономии, эффективности... Мы не собираемся включать в законодательство обязательство, по которому домашний термостат должен быть настроен на определенную температуру ... Мы собираемся дать рекомендации по этому поводу", - сказала Рибера радиостанции Cadena SER.
В отношении сектора промышленности Рибера заявила, что тут власти Испании будут искать, какие "способы смягчения в вопросе потребления газа" можно применить.
Накануне Рибера заявила, что Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15%. Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю. Рибера отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 17:45
Еврокомиссия призвала ЕС запускать кампании, побуждающие экономить газ
 
ИспанияЕврокомиссияЕвросоюзСовет ЕСПриродный газ
 
 
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