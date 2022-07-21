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"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа - РИА Новости, 21.07.2022
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"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа
"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа - РИА Новости, 21.07.2022
"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа
Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил около 50% заказа на четверг, что соответствует уровню до остановки газопровода... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:22
2022-07-21T11:38
экономика
европа
газпром
siemens
северный поток
канада
природный газ
россия
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ВЕНА, 21 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил около 50% заказа на четверг, что соответствует уровню до остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание."Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 6.00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток", - сообщил РИА Новости представитель компании.В компании отметили, что во время технического обслуживания газопровода была подтверждена поставка около 30% от заказанного количества."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220721/obogrev-1803928025.html
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экономика, европа, газпром, siemens, северный поток, канада, природный газ, россия, в мире, omv
11:22 21.07.2022 (обновлено: 11:38 21.07.2022)
 
"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа

"Газпром" подтвердил OMV поставку по "Северному потоку" около 50% заказанного газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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ВЕНА, 21 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил около 50% заказа на четверг, что соответствует уровню до остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание.
"Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 6.00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток", - сообщил РИА Новости представитель компании.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:31
СМИ: Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа
В компании отметили, что во время технического обслуживания газопровода была подтверждена поставка около 30% от заказанного количества.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:49
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа
 
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