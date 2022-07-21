11:22 21.07.2022 (обновлено: 11:38 21.07.2022)
"Газпром" подтвердил OMV поставку около 50 процентов заказанного газа
"Газпром" подтвердил OMV поставку по "Северному потоку" около 50% заказанного газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
ВЕНА, 21 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила РИА Новости, что "Газпром" подтвердил около 50% заказа на четверг, что соответствует уровню до остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание.
"Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 6.00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток", - сообщил РИА Новости представитель компании.
В компании отметили, что во время технического обслуживания газопровода была подтверждена поставка около 30% от заказанного количества.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.