https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html

Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков

Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков - РИА Новости, 21.07.2022

Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков

Читатели немецких изданий Der Spiegel и Die Welt положительно отреагировали на новость о возобновлении подачи газа по "Северному потоку". РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:30

2022-07-21T09:30

2022-07-21T10:50

россия

германия

газпром

северный поток

экономика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели немецких изданий Der Spiegel и Die Welt положительно отреагировали на новость о возобновлении подачи газа по "Северному потоку".Многие припомнили, как некоторые политики устроили в СМИ панику из-за ремонта трубопровода, и призвали их осознать, что Россия всегда выполняет свои обязательства."Нам даже не нужен Путин, чтобы вызвать у нас панику. Наши политики делают это сами", — отметил Oliver S."Несмотря на огромные препятствия, "Газпром" старается выполнять свои контракты как можно лучше", — подчеркнул Eberhard F."Тем временем формируется очередной пакет санкций против России. Это просто полная чушь!" — возмутилась cora S."Слава Богу, Путин нас не подводит. Можем ли мы все еще злиться на него после этого?" — задался вопросом Toilettendufstein."Светофору" (правящая коалиция в Германии. — Прим. ред.) снова повезло. У них не было никакого решения. Кроме того, чтоб заморозить население", — выразил мнение Andre-PwtArzPnR."Когда это русские отказывались от поставок? Они осуществлялись даже во время холодной войны. Их корректная работа и верность договорам не вызывает сомнений", — подчеркнул Tobias-2yAhlo9ng."Где сейчас все эти пессимисты, паникеры и те, кто свято верят нашим медиа? Путин снова и снова повторял, что поставки будут, но слышали ли вы об этом в немецких СМИ? Нет. А почему? Потому что лучше ведь панику устраивать", — возмутился Sachsenbewohner."Недели нытья и напрасных спекуляций. Ну, о чем теперь ныть будем? Ах да, уже третий день жаркая погода, давайте об этом", — сыронизировал KarloErnesto."Это еще раз доказывает: русские не так плохи, как утверждают некоторые предвзятые люди", — заключили читатели."Северный поток" с 11 по 21 июля останавливали на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах, включая Германию, высказывали опасения, что после окончания работ поставки не возобновятся.Тем не менее сегодня, как и планировалось, газ снова начал поступать по "Северному потоку". Пока что трубопровод работает на 30 процентов мощности, выход на номинальный объем в 2,66 миллиона кубометров в час может занять несколько часов.

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803893770.html

https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, германия, газпром, северный поток, экономика