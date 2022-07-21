https://ria.ru/20220721/gaz-1803930834.html

Газопровод "Северный поток" возобновил работу

Газопровод "Северный поток" возобновил работу - РИА Новости, 21.07.2022

Газопровод "Северный поток" возобновил работу

Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T07:50

2022-07-21T07:50

2022-07-21T15:57

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов от номинальной мощности. При этом номинации европейских потребителей равняются почти 2,66 миллиона кубометров в час — около 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. "Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов", — заявили в Nord Stream в ответ на запрос РИА Новости.С 11 по 21 июля "Северный поток" останавливали на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах высказывали опасения, что после окончания работ поставки не возобновятся.Кроме того, в середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу примерно на 60 процентов. В компании это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Россия не раз подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько газа, сколько нужно.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, экономика, россия