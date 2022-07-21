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Газопровод "Северный поток" возобновил работу - РИА Новости, 21.07.2022
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Газопровод "Северный поток" возобновил работу
Газопровод "Северный поток" возобновил работу - РИА Новости, 21.07.2022
Газопровод "Северный поток" возобновил работу
Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:50
2022-07-21T15:57
в мире
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россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов от номинальной мощности. При этом номинации европейских потребителей равняются почти 2,66 миллиона кубометров в час — около 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. "Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов", — заявили в Nord Stream в ответ на запрос РИА Новости.С 11 по 21 июля "Северный поток" останавливали на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах высказывали опасения, что после окончания работ поставки не возобновятся.Кроме того, в середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу примерно на 60 процентов. В компании это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Россия не раз подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько газа, сколько нужно.
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в мире, экономика, россия
07:50 21.07.2022 (обновлено: 15:57 21.07.2022)
 
Газопровод "Северный поток" возобновил работу

Подача газа по "Северному потоку" возобновилась после завершения планового техобслуживания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.
По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов от номинальной мощности.
При этом номинации европейских потребителей равняются почти 2,66 миллиона кубометров в час — около 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.
"Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов", — заявили в Nord Stream в ответ на запрос РИА Новости.
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Кроме того, в середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу примерно на 60 процентов. В компании это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Россия не раз подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько газа, сколько нужно.
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