https://ria.ru/20220721/galkin-1803959340.html

Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах

Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах - РИА Новости, 21.07.2022

Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах

Максим Галкин ответил в социальных сетях на вопрос подписчицы о том, собирается ли он шутить о "плохой России" на концертах за границей. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:53

2022-07-21T12:53

2022-07-21T12:53

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Максим Галкин ответил в социальных сетях на вопрос подписчицы о том, собирается ли он шутить о "плохой России" на концертах за границей.После анонса серии концертов в городах Европы и Новой Зеландии, Галкин сообщил о ряде концертов в США в марте. В список вошли Бостон, Нью-Йорк, Кливленд, Атланта и другие города. Шоумен пояснил, что это не первый его тур по Америке: впервые в этой стране он выступал вместе с Михаилом Задорновым.Одна из подписчиц также спросила, где сейчас находится Алла Пугачева с детьми.После отъезда Галкина из России вокруг его жизни появляется много слухов. Недавно его заподозрили в свидании с любовником.

https://ria.ru/20220721/pitt-1803951019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин, михаил задорнов (банкир), алла пугачева, россия, сша, европа