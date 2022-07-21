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Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах
Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах - РИА Новости, 21.07.2022
Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах
Максим Галкин ответил в социальных сетях на вопрос подписчицы о том, собирается ли он шутить о "плохой России" на концертах за границей. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:53
2022-07-21T12:53
2022-07-21T12:53
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Максим Галкин ответил в социальных сетях на вопрос подписчицы о том, собирается ли он шутить о "плохой России" на концертах за границей.После анонса серии концертов в городах Европы и Новой Зеландии, Галкин сообщил о ряде концертов в США в марте. В список вошли Бостон, Нью-Йорк, Кливленд, Атланта и другие города. Шоумен пояснил, что это не первый его тур по Америке: впервые в этой стране он выступал вместе с Михаилом Задорновым.Одна из подписчиц также спросила, где сейчас находится Алла Пугачева с детьми.После отъезда Галкина из России вокруг его жизни появляется много слухов. Недавно его заподозрили в свидании с любовником.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин, михаил задорнов (банкир), алла пугачева, россия, сша, европа
Галкин рассказал, собирается ли он шутить о России на концертах
Максим Галкин высмеял идею про шутки о "плохой России" на концертах
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Максим Галкин ответил в социальных сетях на вопрос подписчицы о том, собирается ли он шутить о "плохой России" на концертах за границей.
"У меня концерт два с лишним часа идет. Он юмористический. Люди смеются. Как вы себе представляете, я два с половиной часа говорю, что Россия плохая, а все зрители со стульев падают от хохота?" – написал шоумен.
После анонса серии концертов в городах Европы и Новой Зеландии, Галкин сообщил о ряде концертов в США в марте. В список вошли Бостон, Нью-Йорк, Кливленд, Атланта и другие города. Шоумен пояснил, что это не первый его тур по Америке: впервые в этой стране он выступал вместе с Михаилом Задорновым.
"Это мой десятый тур по США за 22 года", – написал артист.
Одна из подписчиц также спросила, где сейчас находится Алла Пугачева с детьми.
"Мы вместе сейчас в Прибалтике", – ответил Максим.
После отъезда Галкина из России вокруг его жизни появляется много слухов. Недавно его заподозрили
в свидании с любовником.