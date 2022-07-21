Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", сообщает региональное правительство.
"Свою команду может выставить двор, район или школа. А вот профессионально подготовленные команды, составленные из воспитанников отделений футбола спортивных школ или частных футбольных клубов, поучаствовать в соревнованиях не смогут. Такое ограничение организаторы ввели для того, чтобы конкуренция была равной и честной. Эти состязания для "любителей", у профессиональных команд есть свои соревнования и кубки", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.
Фестиваль проведет министерство по физической культуре и спорту Приамурья совместно с детской футбольной лигой "Амурец". В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения. Состязания пройдут в два этапа: первый, муниципальный - с 1 по 7 августа, второй - 13 и 14 августа в Благовещенске.
Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком "Зенита".