https://ria.ru/20220721/festival-1804089436.html

Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье

Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье - РИА Новости, 21.07.2022

Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье

Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:23

2022-07-21T17:23

2022-07-21T17:23

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", сообщает региональное правительство.Фестиваль проведет министерство по физической культуре и спорту Приамурья совместно с детской футбольной лигой "Амурец". В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения. Состязания пройдут в два этапа: первый, муниципальный - с 1 по 7 августа, второй - 13 и 14 августа в Благовещенске.Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком "Зенита".

https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html

благовещенск

амурская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область