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Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье - РИА Новости, 21.07.2022
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Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье
Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье - РИА Новости, 21.07.2022
Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье
Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:23
2022-07-21T17:23
амурская область
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", сообщает региональное правительство.Фестиваль проведет министерство по физической культуре и спорту Приамурья совместно с детской футбольной лигой "Амурец". В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения. Состязания пройдут в два этапа: первый, муниципальный - с 1 по 7 августа, второй - 13 и 14 августа в Благовещенске.Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком "Зенита".
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василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область
17:23 21.07.2022
 

Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье

© Depositphotos / BigandtДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / Bigandt
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Футбольный фестиваль "Загрузи себя футболом – мы вместе!" среди детских любительских команд на приз губернатора пройдет в Приамурье, победители поедут в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", сообщает региональное правительство.
"Свою команду может выставить двор, район или школа. А вот профессионально подготовленные команды, составленные из воспитанников отделений футбола спортивных школ или частных футбольных клубов, поучаствовать в соревнованиях не смогут. Такое ограничение организаторы ввели для того, чтобы конкуренция была равной и честной. Эти состязания для "любителей", у профессиональных команд есть свои соревнования и кубки", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.
Фестиваль проведет министерство по физической культуре и спорту Приамурья совместно с детской футбольной лигой "Амурец". В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения. Состязания пройдут в два этапа: первый, муниципальный - с 1 по 7 августа, второй - 13 и 14 августа в Благовещенске.
Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Оренбург", а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком "Зенита".
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:53Амурская область
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскАмурская область
 
 
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