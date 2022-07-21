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В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже - РИА Новости, 21.07.2022
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В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже
В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже - РИА Новости, 21.07.2022
В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже
Замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:01
2022-07-21T14:04
в мире
россия
украина
сан-диего
министерство юстиции сша
фаберже
сулейман керимов
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже."Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них", - сказала Монако на форуме по безопасности института Аспена, запись выступления опубликована на сайте института.Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.На предложение передать изъятые яхты украинским беженцам Монако рассмеялась.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.
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в мире, россия, украина, сан-диего, министерство юстиции сша, фаберже, сулейман керимов, сша, фиджи, санкции, санкции в отношении россии
14:01 21.07.2022 (обновлено: 14:04 21.07.2022)
 
В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже

Минюст США: на изъятой яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже

© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
"Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них", - сказала Монако на форуме по безопасности института Аспена, запись выступления опубликована на сайте института.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 02:40Специальная военная операция на Украине
Власти США надеются обратить изъятые российские активы в пользу Украины
Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
На предложение передать изъятые яхты украинским беженцам Монако рассмеялась.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:14
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
 
В миреРоссияУкраинаСан-ДиегоМинистерство юстиции СШАФабержеСулейман КеримовСШАФиджиСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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