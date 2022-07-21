14:01 21.07.2022 (обновлено: 14:04 21.07.2022)
В США на яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже
Минюст США: на изъятой яхте российского бизнесмена нашли, предположительно, яйцо Фаберже
© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
"Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них", - сказала Монако на форуме по безопасности института Аспена, запись выступления опубликована на сайте института.
Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
На предложение передать изъятые яхты украинским беженцам Монако рассмеялась.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.