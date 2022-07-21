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Президент Узбекистана заявил о глобальном дефиците доверия в мире
Президент Узбекистана заявил о глобальном дефиците доверия в мире - РИА Новости, 21.07.2022
Президент Узбекистана заявил о глобальном дефиците доверия в мире
Рост дефицита диалога и доверия сегодня отмечается на глобальном уровне, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:21
2022-07-21T10:21
2022-07-21T10:21
узбекистан
центральная азия
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 21 июл – РИА Новости. Рост дефицита диалога и доверия сегодня отмечается на глобальном уровне, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Мирзиеев в четверг принимает участие в четвертой консультативной встрече глав Центральной Азии в киргизской Чолпон-Ате."Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне", - сказал Мирзиеев на встрече. Его цитирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Президент Узбекистана отметил, что в результате усиления кризисных явлений в мировой экономике страны Центральной Азии сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности."В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч", - добавил Мирзиеев.
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узбекистан, центральная азия, шавкат мирзиеев
Президент Узбекистана заявил о глобальном дефиците доверия в мире
Президент Узбекистана Мирзиеев: в мире растет дефицит доверия на глобальном уровне