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Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке
Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке
Украинские войска обстреляла населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:57
2022-07-21T22:57
2022-07-21T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляла населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Поселок Новоселовка находится приблизительно в 110 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр)
Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке