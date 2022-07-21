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Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке

Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска выпустили 15 мин по Новоселовке

Украинские войска обстреляла населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:57

2022-07-21T22:57

2022-07-21T22:57

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляла населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Поселок Новоселовка находится приблизительно в 110 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецк (днр)