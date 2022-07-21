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Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022
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Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022
Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:59
2022-07-21T21:32
происшествия
здоровье - общество
ксения мишонова
мытищи
московская область (подмосковье)
харьков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщает подмосковная прокуратура.Ранее ведомство сообщало, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья девочки приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.Ранее Следственный комитет ходатайствовал о передаче ему материалов проверки по этому происшествию. Сейчас прокуратура отмечает, что "законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется".
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мытищи
московская область (подмосковье)
харьков
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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
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происшествия, здоровье - общество, ксения мишонова, мытищи, московская область (подмосковье), харьков
20:59 21.07.2022 (обновлено: 21:32 21.07.2022)
 
Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Прокуратура возбудила дело о причинении вреда здоровью после нападения обезьяны на девочку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщает подмосковная прокуратура.
Ранее ведомство сообщало, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья девочки приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.
"Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщает прокуратура в Telegram.
Ранее Следственный комитет ходатайствовал о передаче ему материалов проверки по этому происшествию. Сейчас прокуратура отмечает, что "законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется".
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКсения МишоноваМытищиМосковская область (Подмосковье)Харьков
 
 
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