https://ria.ru/20220721/delo-1804142243.html

Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022

Прокуратура возбудила дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:59

2022-07-21T20:59

2022-07-21T21:32

происшествия

здоровье - общество

ксения мишонова

мытищи

московская область (подмосковье)

харьков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщает подмосковная прокуратура.Ранее ведомство сообщало, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья девочки приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.Ранее Следственный комитет ходатайствовал о передаче ему материалов проверки по этому происшествию. Сейчас прокуратура отмечает, что "законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется".

https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html

мытищи

московская область (подмосковье)

харьков

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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-21T20:59 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, ксения мишонова, мытищи, московская область (подмосковье), харьков