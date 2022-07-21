https://ria.ru/20220721/belostotskiy-1804098585.html
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 21.07.2022
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:41
2022-07-21T17:41
2022-07-21T23:17
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает прокуратура столицы."С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, где затрагиваются интересы детей и подростков.На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России, санкция от 12 до 20 лет лишения свободы).Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".
https://ria.ru/20220718/stremskiy-1803245638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, "ералаш" (киножурнал), москва, новости культуры, культура
17:41 21.07.2022 (обновлено: 23:17 21.07.2022)
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает
прокуратура столицы.
"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, где затрагиваются интересы детей и подростков.
На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России, санкция от 12 до 20 лет лишения свободы).
Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".