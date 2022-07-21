Рейтинг@Mail.ru
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220721/belostotskiy-1804098585.html
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 21.07.2022
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:41
2022-07-21T23:17
происшествия
россия
"ералаш" (киножурнал)
москва
культура
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804093986_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_a176a6e954c05a7b49a4419e1052029e.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает прокуратура столицы."С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, где затрагиваются интересы детей и подростков.На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России, санкция от 12 до 20 лет лишения свободы).Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".
https://ria.ru/20220718/stremskiy-1803245638.html
https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804093986_72:0:2632:1920_1920x0_80_0_0_65fd44dd5047b7a0f297adf6dbcba140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, "ералаш" (киножурнал), москва, новости культуры, культура
17:41 21.07.2022 (обновлено: 23:17 21.07.2022)
 
Бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРежиссер Илья Белостоцкий в Солнцевском суде Москвы
Режиссер Илья Белостоцкий в Солнцевском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Режиссер Илья Белостоцкий в Солнцевском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Солнцевский районный суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает прокуратура столицы.
"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Николай Стремский в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:52Религия
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому
Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, где затрагиваются интересы детей и подростков.
На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК России, санкция от 12 до 20 лет лишения свободы).
Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:35
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
 
КультураПроисшествияРоссия"Ералаш" (киножурнал)МоскваНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала