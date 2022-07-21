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В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220721/bayden-1804155169.html
В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19
В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19
Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден чувствует себя "отлично", риск тяжелого течения болезни у главы государства крайне низок, заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:57
2022-07-21T22:57
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден чувствует себя "отлично", риск тяжелого течения болезни у главы государства крайне низок, заявил в четверг координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа."Что касается моего разговора с президентом, я спросил: "Господин президент, как вы себя чувствуете?". Он ответил: "Я чувствую себя отлично". Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак", - сказал Джа в ходе брифинга.Представитель Белого дома подчеркнул, что, поскольку глава государства полностью вакцинирован от COVID-19 и вдобавок получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны. "Помимо этого, президента лечат при помощи крайне действенных антивирусных препаратов, что еще сильнее снижает риски для его здоровья", - добавил Джа.
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в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден
22:57 21.07.2022
 
В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19

Белый дом: заразившийся коронавирусом Байден чувствует себя отлично

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден чувствует себя "отлично", риск тяжелого течения болезни у главы государства крайне низок, заявил в четверг координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
"Что касается моего разговора с президентом, я спросил: "Господин президент, как вы себя чувствуете?". Он ответил: "Я чувствую себя отлично". Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак", - сказал Джа в ходе брифинга.
Представитель Белого дома подчеркнул, что, поскольку глава государства полностью вакцинирован от COVID-19 и вдобавок получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны. "Помимо этого, президента лечат при помощи крайне действенных антивирусных препаратов, что еще сильнее снижает риски для его здоровья", - добавил Джа.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19СШАДжо Байден
 
 
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