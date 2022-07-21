https://ria.ru/20220721/bayden-1804155169.html

В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19

В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022

В Белом доме рассказали о состоянии Байдена, заболевшего COVID-19

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден чувствует себя "отлично", риск тяжелого течения болезни у главы государства крайне низок, заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:57

2022-07-21T22:57

2022-07-21T22:57

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден чувствует себя "отлично", риск тяжелого течения болезни у главы государства крайне низок, заявил в четверг координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа."Что касается моего разговора с президентом, я спросил: "Господин президент, как вы себя чувствуете?". Он ответил: "Я чувствую себя отлично". Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак", - сказал Джа в ходе брифинга.Представитель Белого дома подчеркнул, что, поскольку глава государства полностью вакцинирован от COVID-19 и вдобавок получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны. "Помимо этого, президента лечат при помощи крайне действенных антивирусных препаратов, что еще сильнее снижает риски для его здоровья", - добавил Джа.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

сша

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден