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Глава Приамурья призвал аграриев включаться в программы господдержки - РИА Новости, 21.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220721/agrarii-1803965060.html
Глава Приамурья призвал аграриев включаться в программы господдержки
Глава Приамурья призвал аграриев включаться в программы господдержки - РИА Новости, 21.07.2022
Глава Приамурья призвал аграриев включаться в программы господдержки
Глава Амурской области Василий Орлов призвал местных аграриев активнее включаться в программы поддержки сельскохозяйственной отрасли, сообщает региональное... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:28
2022-07-21T11:28
амурская область
экономика
архаринский район
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов призвал местных аграриев активнее включаться в программы поддержки сельскохозяйственной отрасли, сообщает региональное правительство.В рамках рабочей поездки в Архаринский район глава региона посетил один из участков ООО "УК Амурагрокомплекс". Как рассказал гендиректор сельхозпредприятия Кирилл Сарапкин, основные направление их деятельности - выращивание зерновых культур, кукурузы и сои. Отвечая на вопрос губернатора о проблемах и потребностях предприятия, аграрий сказал, что основная "болевая точка" – это кадровый вопрос. Орлов отметил, что проблема характерна практически для всех сельхозпредприятий, ее решению уделяется пристальное внимание на уровне регионального правительства."Нужно платить хорошую заплату и создавать комфортные условия для жизни, строить жилье. У нас есть программа, по которой мы субсидируем часть затрат на строительство жилья сельхозпредприятиям для своих работников. Есть отдельная федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий", там также большой набор мер поддержки. Нужно активней в них участвовать. У нас модернизируется система подготовки кадров, и мы вкладываем в это федеральные и региональные средства. Вам нужно на старте "ловить" перспективных студентов, заинтересовывать их условиями работы и проживания, и тогда вы сможете решить кадровый вопрос. Активнее включайтесь в эту работу", - отметил Орлов."УК Амурагрокомплекс" включает семь структурных подразделений в шести муниципалитетах Приамурья. Площадь земель - 126 тысяч гектаров."В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году план посева был сильно скорректирован из-за невозможности посева ранних зерновых культур. По плану 836 гектаров пшеницы пришлось заменить соей. В Архаре у нас построен склад мощностью 10 тысяч тонн, весовая для грузовых автомобилей. Имеется ремонтная механическая мастерская. В этом году строим сушильный комплекс и административно-бытовой комплекс", - рассказал Сарапкин.Для контроля качества выращенной продукции работают лаборатории. Парк сельхозпредприятия насчитывает 18 тракторов. Кроме того, есть весь комплекс навесного оборудования для обработки почвы, четыре навесных опрыскивателя, два посевных комплекса и две сеялки точного высева. Всего на участке работает 56 человек.
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экономика, архаринский район, россия, василий орлов (губернатор), амурская область
11:28 21.07.2022
 
Глава Приамурья призвал аграриев включаться в программы господдержки

Глава Амурской области Орлов призвал аграриев активнее включаться в программы господдержки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов призвал местных аграриев активнее включаться в программы поддержки сельскохозяйственной отрасли, сообщает региональное правительство.
В рамках рабочей поездки в Архаринский район глава региона посетил один из участков ООО "УК Амурагрокомплекс". Как рассказал гендиректор сельхозпредприятия Кирилл Сарапкин, основные направление их деятельности - выращивание зерновых культур, кукурузы и сои. Отвечая на вопрос губернатора о проблемах и потребностях предприятия, аграрий сказал, что основная "болевая точка" – это кадровый вопрос. Орлов отметил, что проблема характерна практически для всех сельхозпредприятий, ее решению уделяется пристальное внимание на уровне регионального правительства.
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"Нужно платить хорошую заплату и создавать комфортные условия для жизни, строить жилье. У нас есть программа, по которой мы субсидируем часть затрат на строительство жилья сельхозпредприятиям для своих работников. Есть отдельная федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий", там также большой набор мер поддержки. Нужно активней в них участвовать. У нас модернизируется система подготовки кадров, и мы вкладываем в это федеральные и региональные средства. Вам нужно на старте "ловить" перспективных студентов, заинтересовывать их условиями работы и проживания, и тогда вы сможете решить кадровый вопрос. Активнее включайтесь в эту работу", - отметил Орлов.
"УК Амурагрокомплекс" включает семь структурных подразделений в шести муниципалитетах Приамурья. Площадь земель - 126 тысяч гектаров.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году план посева был сильно скорректирован из-за невозможности посева ранних зерновых культур. По плану 836 гектаров пшеницы пришлось заменить соей. В Архаре у нас построен склад мощностью 10 тысяч тонн, весовая для грузовых автомобилей. Имеется ремонтная механическая мастерская. В этом году строим сушильный комплекс и административно-бытовой комплекс", - рассказал Сарапкин.
Для контроля качества выращенной продукции работают лаборатории. Парк сельхозпредприятия насчитывает 18 тракторов. Кроме того, есть весь комплекс навесного оборудования для обработки почвы, четыре навесных опрыскивателя, два посевных комплекса и две сеялки точного высева. Всего на участке работает 56 человек.
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Амурская областьЭкономикаАрхаринский районРоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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