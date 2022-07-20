https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html

Пострадавшим от паводка жителям Якутии выделят дополнительную помощь

Пострадавшим от паводка жителям Якутии выделят дополнительную помощь - РИА Новости, 20.07.2022

Пострадавшим от паводка жителям Якутии выделят дополнительную помощь

Пострадавшие от паводка жители Верхоянского района Якутии получат дополнительную материальную помощь от государства из-за утраты имущества первой необходимости, РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:43

2022-07-20T13:43

2022-07-20T13:43

республика саха (якутия)

жилье

юрий трутнев

верхоянск

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка жители Верхоянского района Якутии получат дополнительную материальную помощь от государства из-за утраты имущества первой необходимости, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду вместе с главой республики Айсеном Николаевым встретились с жителями подтопленных территорий. По итогам визита Трутнев дал поручения федеральным министерствам и ведомствам, республиканским властям по ликвидации последствий паводка."Как доложили вице-премьеру, кроме единовременной материальной помощи, пострадавшие получат финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости. В свою очередь Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим в полном объёме. Айсен Николаев отметил, что работы по подсчету ущерба необходимо ускорить. Помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка жителям", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, Трутнев поручил восстановить социально значимые объекты – котельное имущество, школы, детские сады - до сентября. Необходимые материалы уже начинают доставляться в район.В городе Верхоянск в результате повышения уровня воды на реке Яне было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника."Многих жителей Верхоянска волновал вопрос сооружения защитной дамбы - именно её отсутствие и стало следствием произошедшего наводнения. Эти функции во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах района выполняют временные сооружения, преимущественно из песчано-гравийной смеси. Проектно-сметная документация защитной дамбы города Верхоянска, прошедшая государственную экспертизу, с 2021 года находится в Федеральном агентстве водных ресурсов", - отметили в пресс-службе.По данным региональных властей, правительственная комиссия завершила подсчёт ущерба в шести населённых пунктах.Ранее сообщалось, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали семь населенных пунктов.

https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803662597.html

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верхоянск

россия

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жилье, юрий трутнев, верхоянск, россия, айсен николаев